Исполняющим обязанности президента ОАО "Далькомбанк" назначен Андрей Кулешов

ХАБАРОВСК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Единогласным решением Совета директоров Далькомбанка исполнение обязанностей президента ОАО «Далькомбанк» с 17 декабря 2010 года возложено на заместителя председателя правления Андрея Кулешова, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе банка.

Андрей Кулешов родился в Хабаровске в 1967 году. С 1985-1988 гг. служил в армии. В 1989 году поступил в Хабаровский институт народного хозяйства, который окончил в 1994 году по специальности «Финансы и кредит». С 1990 года по 1995 год служил в государственной налоговой инспекции. В 1995 году принят на работу в Далькомбанк в качестве заместителя главного бухгалтера банка, с 1998 по 2010 год являлся главным бухгалтером ОАО «Далькомбанк». Является членом правления с апреля 2002 года. В 2010 году назначен на должность заместителя председателя правления ОАО «Далькомбанк». Имеет многочисленные сертификаты подтверждения и повышения квалификации. Женат, имеет двух сыновей.

Полномочия Андрея Шляхового в качестве президента и члена правления ОАО «Далькомбанк» прекращены в связи с назначением его на должность председателя правления АКБ «МБРР» (ОАО).

Кроме того, изменения коснулись и состава членов правления банка: в него вошли новые участники – вице-президент Михаил Слепцов, курирующий правовое и административно-имущественное обеспечение банка, а также Марина Воронова, директор центрального офиса.

Полномочия Станислава Шеловских в качестве члена правления были прекращены в связи с переходом на новое место работы в АКБ «МБРР» (ОАО).