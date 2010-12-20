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Posted 20 декабря 2010, 00:29

Published 20 декабря 2010, 00:29

Modified 17 сентября 2022, 11:39

Updated 17 сентября 2022, 11:39

Областные соревнования по нардам прошли в Благовещенске

20 декабря 2010, 00:29
Сюжет
Спорт
Это вид спорта среди дальневосточников пока мало распространен

БЛАГОВЕЩЕНСК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске состоялись областные соревнования по нардам. Это вид спорта среди дальневосточников пока мало распространен, рассказывает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
В нашем регионе нет даже федерации нард. Поэтому и турниры проходят в весьма скромных масштабах. Вот и на этот раз заявили о себе чуть более 20 любителей восточной игры.
«Вина наша, потому что не рассказали о предстоящем турнире как следует, – разводит руками организатор первенства Амурской области по длинным нардам Каджик Гаспарян. – Мы ожидали человек 50». Каджик Гаспарян трижды участвовал в чемпионатах мира, традиционно проходящих в Монте-Карло. И даже становился победителем. Но подняться на амурский олимп ему так и не удалось. Говорит, все дело в везении. В длинных нардах без этого выиграть даже гению не по силам. «Научиться легко – для этого берешь хорошего напарника, который немножко знает игру, чтобы время было и терпение, и до шести надо считать уметь», – улыбается участник областного первенства Норик Карапетян. За титул чемпиона сражались 10 часов. Наталья Зинковщук, единственная среди участников представительница женского пола, признается: бывало, и дольше играли. В ее личной копилке – десятки побед и куча призов.
«Одно время на рынке играли у нас в Белогорске, никогда меньше 100 человек не собиралось», – рассказывает Наталья. Нардисты сначала играли в групповом турнире. После отсева слабейших участников начались поединки по олимпийской системе. В итоге чемпионом стал Деревик Саакян, на втором месте Руслан Набиев. Бронзовый призер – Норик Карапетян.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Амурская область
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