В ООН проходит экстренная встреча по корейскому конфликту

Posted 20 декабря 2010, 01:16
Published 20 декабря 2010, 01:16
Modified 17 сентября 2022, 11:39
Updated 17 сентября 2022, 11:39
ВЛАДИВОСТОК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Совет безопасности ООН начал в воскресенье по инициативе Москвы экстренную встречу в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове.
«Россиийский проект заявления призывает Сеул и Пхеньян к максимальной сдержанности», - сообщил источник в ООН.
Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета безопасности ООН предлагает генсеку ООН Пан Ги Муну направить специального посланника в Южную и Северную Корею для урегулирования нынешнего кризиса, сообщил источник, сообщает Газета.ру.