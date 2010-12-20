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Posted 20 декабря 2010, 01:16

Published 20 декабря 2010, 01:16

Modified 17 сентября 2022, 11:39

Updated 17 сентября 2022, 11:39

В ООН проходит экстренная встреча по корейскому конфликту

20 декабря 2010, 01:16
Инициатором сбора стала Россия

ВЛАДИВОСТОК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Совет безопасности ООН начал в воскресенье по инициативе Москвы экстренную встречу в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове.
«Россиийский проект заявления призывает Сеул и Пхеньян к максимальной сдержанности», - сообщил источник в ООН.
Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета безопасности ООН предлагает генсеку ООН Пан Ги Муну направить специального посланника в Южную и Северную Корею для урегулирования нынешнего кризиса, сообщил источник, сообщает Газета.ру.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#АТР
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