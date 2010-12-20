В ООН проходит экстренная встреча по корейскому конфликту

ВЛАДИВОСТОК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Совет безопасности ООН начал в воскресенье по инициативе Москвы экстренную встречу в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове.

«Россиийский проект заявления призывает Сеул и Пхеньян к максимальной сдержанности», - сообщил источник в ООН.

Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета безопасности ООН предлагает генсеку ООН Пан Ги Муну направить специального посланника в Южную и Северную Корею для урегулирования нынешнего кризиса, сообщил источник, сообщает Газета.ру.