Сегодня в Хабаровске работают 110 детских и молодежных общественных объединений

ХАБАРОВСК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - С лидерами молодежного движения Хабаровска встретились руководители администрации города, а также известные хабаровчане.

Представителей молодежи, добившихся в уходящем году успехов в приоритетных направлениях молодежного движения города Хабаровска, наградили ценными подарками и дипломами. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города, лучших определили в шести номинациях: «Добровольчество», «Лидеры», «Спортивная молодежь», «Журналисты», «Творческая молодежь» и «Патриотика».

В 2010 году количество добровольческих отрядов города увеличилось вдвое, сегодня в этом движении участвуют уже почти 60 отрядов, больше четырех с половиной тысяч молодых энтузиастов. Появилось множество новых городских социальных акций: «Весенняя неделя добра», «Рождественский подарок», «Адреналин+», «Мост поколений», «Ветеран живет рядом», пятеро их активистов были отмечены во время встречи.

Сегодня в городе работают 110 детских и молодежных общественных объединений. Профиль их деятельности – добровольчество, экология, военно-патриотическое воспитание, культура.

Их лидеры и руководители были победителями городского, краевого и всероссийского конкурса «Лидер ХХ I века», а в 2010 году во время краевого этапа это звание завоевала Дарья Гальченко. В багаже хабаровчан - неоднократные победы в городских и краевых грантовых конкурсах по реализации социально значимых проектов.

Спортивную молодежь награждал серебряный призер олимпийских игр в Афинах хабаровский стрелок Александр Блинов, который сказал, что гордится высокими результатами земляков на всероссийских, международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы.

Кстати, в 2010 году в состав сборной команды страны вошли 8 воспитанников хабаровских муниципальных детско-юношеских школ.

С приветственным словом к начинающим журналистам обратилась известная в городе телеведущая Софья Епифанова. Она посоветовала молодым занимать более активную жизненную позицию. Впрочем, у юных корреспондентов уже сегодня – хороший старт. Только в 2010 году городской молодежной редакцией «Голос поколения» было выпущено 12 номеров газеты в «Хабаровский вестях» и 8 спецвыпусков газеты для школ. В конкурсе «Голос поколения» приняло участие 80 юных журналистов, 17 фотокорреспондентов, 17 школьных и окружных пресс-центров. В фестивале пресс-центров приняло участие более 200 человек.

Творческие коллективы города в уходящем году не раз доказывали своё мастерство, подтверждением чему стали неоднократные победы и признания на различных краевых и Всероссийских конкурсах. Юных артистов, КВНщиков, танцоров чествовал заслуженный артист России Денис Желтоухов.

Тем, кто занимается военно-патриотической деятельностью, доброе напутствие адресовал председатель городского совета ветеранов войны Валерий Шубин. Он же дал старт социальной акции по обучению пожилых людей навыкам работы на компьютере.

А завершила торжественную церемонию заместитель мэра Хабаровска Светлана Шевченко словами: «Пусть ваше желание сделать что-то хорошее для людей, для города, для страны со временем растет и укрепляется».