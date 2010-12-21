В Хабаровском крае за сутки произошло два пожара в частных домах

ХАБАРОВСК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - За прошедшие сутки в Хабаровском крае дважды горели частные дома. В обоих случаях пострадали хозяева частных подворий.

Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали в Управлении гражданской защиты правительства Хабаровского края, что первый пожар произошёл в Хабаровске утром 20 декабря. Горел деревянный частный дом по улице Казанской. В результате пожара сгорела крыша, веранда, в доме обгорели стены и домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 75 кв. метров. На ликвидацию огня ушло полтора часа.

На месте пожара находился хозяин дома, который получил отравление продуктами горения. Бригада скорой помощи оказала мужчине первую помощь, и госпитализация человека не потребовалась.

Еще один пожар произошёл в 15.35. В селе Матвеевка Хабаровского района загорелся частный дом по улице Тамбовской. Когда пожарные приехали на место вызова, из дома вырывалось открытое пламя. Людей на месте пожара не было. До приезда пожарных 49-летнию хозяйку дома увезла бригада скорой помощи. Женщина получила сильнейшее отравление угарным газом, и была доставлена в 10-ю городскую клиническую больницу.

Очевидно, что звонок о пожаре поступил с запозданием. Для полной ликвидации полыхающего дома пожарным потребовалось пять часов. В процессе тушения с места пожара был эвакуирован газовый баллон.

В настоящий момент по обоим случаям устанавливаются причины возгорания. Как показывает практика, пожары в частных домах чаще всего происходят в результате замыканий старой электропроводки, использования неподготовленных отопительных печей и самодельных электроприборов.

