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Posted 20 декабря 2010, 23:11

Published 20 декабря 2010, 23:11

Modified 17 сентября 2022, 11:38

Updated 17 сентября 2022, 11:38

Во Владивостоке ФСБ и милиция задержали "бизнес-убийц"

20 декабря 2010, 23:11
Сюжет
Происшествие
Кроме того при расследовании убийств найден склад с оружием

ВЛАДИВОСТОК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Следственными органами Приморья в сентябре 2010 года возбуждено уголовное дело по факту убийства 62-летней женщины–предпринимателя, которая пропала без вести в городе Владивостока.
В октябре этого же года без вести исчезла еще одна женщина. В декабре благодаря грамотной работе правоохранительных органов установлены лица причастные к совершению данных преступлениям. Четверо из них задержаны и взяты под стражу, двое находятся в федеральном розыске.
В ходе проведения проверки показаний на месте один из злоумышленников сообщил, где спрятал тела убитых женщин. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, в ходе проведения с обвиняемым следственных действий по месту проживания последнего следователи обнаружили тайник с оружием и боеприпасами: автоматы, пистолеты, винтовки, карабины, гранаты, запалы, электродетонаторы, тротиловые шашки, оптические прицелы, 5 кг гексогена, 1 кг пластида.
В тот же день в ходе осмотра места, которое указал обвиняемый, следователями был обнаружено тело одной из женщин.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастности задержанных к совершению ряда иных особо тяжких преступлений против личности, совершенных с целью завладения имуществом граждан, а также розыск других подозреваемых.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ и УВД по Приморскому краю, сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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