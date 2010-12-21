Во Владивостоке ФСБ и милиция задержали "бизнес-убийц"

ВЛАДИВОСТОК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Следственными органами Приморья в сентябре 2010 года возбуждено уголовное дело по факту убийства 62-летней женщины–предпринимателя, которая пропала без вести в городе Владивостока.

В октябре этого же года без вести исчезла еще одна женщина. В декабре благодаря грамотной работе правоохранительных органов установлены лица причастные к совершению данных преступлениям. Четверо из них задержаны и взяты под стражу, двое находятся в федеральном розыске.

В ходе проведения проверки показаний на месте один из злоумышленников сообщил, где спрятал тела убитых женщин. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, в ходе проведения с обвиняемым следственных действий по месту проживания последнего следователи обнаружили тайник с оружием и боеприпасами: автоматы, пистолеты, винтовки, карабины, гранаты, запалы, электродетонаторы, тротиловые шашки, оптические прицелы, 5 кг гексогена, 1 кг пластида.

В тот же день в ходе осмотра места, которое указал обвиняемый, следователями был обнаружено тело одной из женщин.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастности задержанных к совершению ряда иных особо тяжких преступлений против личности, совершенных с целью завладения имуществом граждан, а также розыск других подозреваемых.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ и УВД по Приморскому краю, сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.