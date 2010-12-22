Камчатский гаишник попался на взятке

- Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора ДПС ГИБДД краевого УВД. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 290 УК РФ (получение взятки), 292 УК РФ (служебный подлог) и 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями).

По данным следствия, в мае сотрудник ДПС скрыл факт управления жителем Петропавловска, по вине которого произошло ДТП, автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и внёс ложные сведения в протокол. Вечером 21 мая сотрудник ДПС за эту «услугу» получил от правонарушителя взятку. После получения денежных средств инспектор был задержан сотрудниками ОСБ УВД по Камчатскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Камчатскому краю.