"Простые" задачи ЛуТЭКа

ВЛАДИВОСТОК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Дмитрий Викторович, как вы оцениваете работу филиала в 2010 году?

- ЛуТЭК» отработал в 2010 году штатно, без нарушений диспетчерского графика нагрузки, без нарушений в теплоснабжении потребителей поселка Лучегорск. Даже в период аномальных холодов, когда температура наружного воздуха понижалась до минус 35 градусов в районе Приморской ГРЭС и до минус 42 – на территории РУ «Лучегорское», предприятие работало в штатном режиме. Филиалу «ЛуТЭК» не раз доводился скорректированный в сторону увеличения диспетчерский график. Устойчивая при различных режимах работа Приморской ГРЭС обеспечивалась четкими и грамотными действиями персонала всех цехов и служб предприятия. Успешно справлялся со своими задачами коллектив разрезоуправления «Лучегорское».

- Какими основными событиями был отмечен 2010 год?

- Во-первых, в июле этого года в компании появился новый генеральный директор. Соответственно, изменился стиль руководства, степень требовательности, я бы сказал. На мой взгляд, «здоровый» и необходимый шаг сделал генеральный директор, когда 29 сентября собрал совещание, на котором присутствовал «узкий состав», - его заместители, директора филиалов и станций. Генеральный директор выслушал каждого из своих замов по направлениям, дал слово директорам филиалов, станций, четко обозначил то положение, в котором находится сейчас наша генерирующая компания. Как грамотный главнокомандующий, он каждому поставил задачи, определил направления, цели и подытожил: «Если вы со мной, то двигайтесь к этим целям».

Этот год еще отмечен тем, что на базе Приморской ГРЭС были организованы соревнования блочных станций Дальневосточной генерирующей компании. Соревнования прошли успешно, с пользой для всех команд. Победив в этом региональном конкурсе профессионального мастерства, команда филиала «ЛуТЭК» впервые приняла участие во Всероссийских соревнованиях блочных станций в г. Ессентуки.

2010 год стал знаковым в части серьезного внимания, которое обращено на состояние, перспективы развития разрезоуправления «Лучегорское», - предприятия, безусловно, необходимого всей компании, обеспечивающего львиную долю потребности в твердом топливе для сжигания в котлах самой крупной станции ОАО «ДГК». В целях реновации горнотранспортного оборудования на разрез поступили шесть новых автомобилей БелАЗ грузоподъемностью 55 тонн, средний бульдозер Д-85, колесный бульдозер WD 600, два гидравлических экскаватора САТ 385 (последний раз экскаватор подобного типа был приобретен в 90-е годы прошлого века). В прошлом году вскрышной комплекс пополнили четыре автомобиля БелАЗ и 24 думпкара. Инвестиционная программа по реновации оборудования, разработанная специалистами РАО «ЭС Востока», ОАО «ДГК» и РУ «Лучегорское» в целях поддержания и наращивания мощностей по добыче угля, рассчитана до 2015 года.

- Какие задачи стоят перед филиалом в следующем году?

- Задача у энергетиков самая простая: поставлять на рынок электроэнергию и тепло надежно, безаварийно, в срок и в точном соответствии с графиком.

- В этом году исполняется 90 лет плану ГОЭЛРО. В чем, на ваш взгляд, значение этого события для нашей страны?

- Государственный план электрификации стал масштабным перспективным проектом развития не одной энергетики, а всей экономики страны. Он «привязывался» к планам развития территорий, строительству новых городов, заводов, транспортных коммуникаций. Современная инфраструктура имеет глубокие исторические корни, она вобрала в себя огромный труд не одного поколения. Мы, энергетики отдаём дань памяти этой титанической работе. И сам праздник - День энергетика, который мы отмечаем 22 декабря, берет свое начало от даты утверждения Плана ГОЭЛРО.

Всему многотысячному, многоликому, профессионально подготовленному коллективу Дальневосточной генерирующей компании желаю надежно пройти ОЗП 2010-2011 годов, уверенно начать сезон ремонтов 2011 года, достойно выполнив заданный объем работ, отдохнуть в отпусках, набраться сил и начать новый осенне-зимний период. Здоровья, благополучия, мирного неба всем энергетикам и ветеранам отрасли!