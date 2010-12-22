Сегодня в Благовещенске встречают молодежную делегацию из Хэйхэ

БЛАГОВЕЩЕНСК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в Благовещенске встречают молодежную делегацию из китайского города Хэйхэ. Среди 16-ти гостей – студенты, рабочие и творческие личности.

Эта поездка, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию Благовещенска, – часть многолетнего международного молодежного обмена. Неделю назад в Хэйхэ ездили 16 амурских студентов и активистов.

Молодых китайцев в Благовещенске ждет познавательная программа. Они посетят педагогический колледж – там для гостей проведут мастер-класс по народному творчеству.

Побывает делегация также в стенах общественно-культурного центра и педуниверситета. Запланирована и вечерняя экскурсия по Благовещенску. А уже завтра представители молодежных делегаций обеих стран подпишут соглашение о подобных обменах в будущем году.

