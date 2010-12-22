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Posted 22 декабря 2010, 05:09

Published 22 декабря 2010, 05:09

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

Сегодня в Благовещенске встречают молодежную делегацию из Хэйхэ

22 декабря 2010, 05:09
Такие обмены стали привычной частью молодежного обмена

БЛАГОВЕЩЕНСК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в Благовещенске встречают молодежную делегацию из китайского города Хэйхэ. Среди 16-ти гостей – студенты, рабочие и творческие личности.
Эта поездка, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию Благовещенска, – часть многолетнего международного молодежного обмена. Неделю назад в Хэйхэ ездили 16 амурских студентов и активистов.
Молодых китайцев в Благовещенске ждет познавательная программа. Они посетят педагогический колледж – там для гостей проведут мастер-класс по народному творчеству.
Побывает делегация также в стенах общественно-культурного центра и педуниверситета. Запланирована и вечерняя экскурсия по Благовещенску. А уже завтра представители молодежных делегаций обеих стран подпишут соглашение о подобных обменах в будущем году.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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