В Приморье опознано сразу 10 трупов

ВЛАДИВОСТОК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В 2010 году на территории Приморского края проведено несколько этапов широкомасштабной профилактической операции «Розыск», основной целью которой является розыск и задержание лиц, обвиняемых в преступлениях и скрывающихся от правоохранительных органов.

Как сообщила пресс-секретарь криминальной милиции УВД по Приморскому краю Марина Щукина, в реестр задач операции входит также поиск граждан, пропавших без вести. Все оперативные мероприятия осуществлялись совместно с заинтересованными ведомствами, а также в тесном взаимодействии с правоохранительными органами стран - участников Содружества независимых государств. В проведении операции задействовалось максимальное количество сотрудников приморской милиции, а также личного состава главного управления федеральной службы исполнения наказания по Приморскому краю.

Результаты заключительного этапа операции, проходившего с 14 по 16 декабря, были рассмотрены на оперативном совещании в УВД по Приморскому краю. В рамках операции на территории края было задержано 129 человек, из которых 78 находилось в местном розыске, 48 – в федеральном, а 3 гражданина разыскивались органами внутренних дел государств – участников СНГ, в том числе МВД Узбекистана, полицией Армении и МВД Украины.

Так, 15 декабря этого года оперативниками УВД по Владивостоку задержан гражданин, разыскиваемый МВД Республики Узбекистан за совершение краж и находившийся в межгосударственном розыске.

Среди задержанных сотрудниками милиции разыскиваемых преступников один обвиняется в разбойном нападении, а другой – за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Установлены личности 10 неопознанных трупов и разысканы 10 граждан, которые ранее считались пропавшими без вести.

В ходе операции в государствах-участниках СНГ коллегами из правоохранительных органов стран Содружества задержаны 2 гражданина, разыскиваемые УВД по Приморскому краю.

С февраля 2010 года отделом милиции № 4 УВД по Владивостоку разыскивался за изготовление и сбыт поддельных документов гражданин «П». В ходе работы по установлению местонахождения преступника, сыщиками были получены сведения, что «П» может скрываться на территории Самарканда. Узбекским коллегам было направлено соответствующее розыскное задание. 15 декабря «П» был задержан сотрудниками уголовного розыска Самарканда. Сейчас в отношении него начата процедура экстрадиции на территорию Российской Федерации.

Исполняющий обязанности первого заместителя начальника УВД по Приморскому краю полковник милиции Дмитрий Бублик подчеркнул: «Мероприятия по розыску лиц, скрывающихся от правоохранительных органов зарубежных стран, проводятся постоянно, а не только во время профилактических операций. Поскольку это является повседневной работой приморской милиции, осуществляемой во взаимодействии с зарубежными коллегами, а также правоохранительными органами РФ в Приморском крае».

