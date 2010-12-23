Александр ЯКОВЛЕВ, первый заместитель генерального директора по производству ОАО "ТМК"

Posted 23 декабря 2010, 07:12
Published 23 декабря 2010, 07:12
Modified 17 сентября 2022, 11:37
Updated 17 сентября 2022, 11:37
ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Каждый, кто видел компьютерную картинку будущих мостов во Владивостоке: через бухту Золотой Рог и низководного через Амурский залив, был заворожен красотой этого зрелища. Контуры мостов вырастают прямо на наших глазах, и совсем скоро у жителей Владивостока и его гостей появится возможность любоваться современными уникальными конструкциями наяву. Уже в наступающем 2011 году строительство мостов будет в основном завершено.
Об итогах работы в уходящем году и о планах на 2011 год рассказал журналистам на пресс-конференции первый заместитель генерального директора ТМК Александр Яковлев.
Говорящие цифры
Что для производственника самый веский аргумент? Прежде всего, цифры. Объективно говоря,показатели работы ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» в 2010 году весьма красноречивы. Уже сейчас ясно, что освоение по итогам года превысит 10 миллиардов рублей, а это ни много ни мало – удвоение прошлогоднего результата!
- Единственное направление, которое у нас пока остается проблематичным, это направление Патрокл – Золотой Рог и подъезд к мосту со стороны Патрокла, - сообщил Александр Яковлев. - Здесь возникает много сложностей с переселением людей, с вопросами сноса различных строений и коммуникаций.
Тройное покрытие
До весны мостостроители планируют закончить земляное полотно и «упаковать» его в дорожную одежду, конструкция которой будет состоять из высокопрочного материала по современной схеме трехслойного асфальтобетонного покрытия. После покрытия дороги будут установлены барьерные ограждения и разделительная полоса, разметка, дорожные знаки, освещение.
Кроме двух самых крупных мостов - через бухту Золотой Рог и низководного Седанка – Де-Фриз, ТМК возводит еще 19 мостов путепроводов на строящейся дороге пос. Новый – бухта Патрокл, из которых 17 уже готовы под монтаж пролетных строений.
Справка:
При строительстве мостов и путепроводов использовано 1500 тысячкубометров сборного железобетона и 39 тысяч кубометров монолитного железобетона. Пробурено скважин под устройство фундаментов и опор общей протяженностью и глубиной 6250 метров.
Первый в России
Мост через бухту Золотой Рог – самый крупный и важный объект компании в краевом центре. В списке крупнейших мостов он занимает пятое место в мире, а в России – вообще первый. Его стоимость 17,901 млн. рублей, на сегодняшний день выполнено строительно-монтажных работ на сумму 10,338 млн. рублей. Монолитная часть пилона уже выросла до отметки 160 метров - это не считая металлической части (проектная отметка составляет 226 метров).
Идет подготовка к монтажу вант, который планируется на март 2011 года.
- Какая допустимая погрешность стыковки по осям во время надвижки пролетных конструкций? И как выдерживается эта точность?
- Небольшая: до трех миллиметров, причем, и в пилонах, и по осям пролетов. С помощью приборов геодезисты постоянно делают замеры, причем, эти данныедесятки раз перепроверяются разными специалистами. Контроль закачеством работ ведется постоянный, брака не допускаем. Приемка работ очень жесткая.
После монтажа всех секций пролета в 2011 году предстоит выполнить работы по освещению и благоустройству самого моста через бухту Золотой Рог, подходов к нему и тоннеля, а главное - устроить современное покрытие ездового полотна моста. При этом впервые в истории дорожно-строительной отрасли Приморья будет применена технология литого асфальтобетона, отвечающая самым современным аналогам в мире. Им покроют сам пролет моста, а также подъездные дороги и дорожные развязки. В традиционный состав этого асфальтобетона, будут добавлены современные связующие компоненты, которые на порядок улучшат его качество и долговечность.
В два раза тяжелее Эйфелевой башни
На низководном мосту через Амурский залив сейчас в работе более 30 постоянных опор будущего моста. В наступающем году будут полностью закончены все 81 опоры(в том числе 63 опоры непосредственно в акваториизалива). Для сооружения морских опор необходимо забить 756 свай, каждая из них длиной от 25 до 50 метров. Общая длина свай – больше 27 километров! Необходимо смонтировать и надвинуть с обеих сторон по 9 тысяч тонн металла пролетного строения – это в два раза тяжелее веса Эйфелевой башни.
Предстоит устроить современное покрытие ездового полотна моста, выполнить работы по освещению и благоустройству.
- Какие-то корректировки по срокам сдачи объектов возможны?
- Возможны, но незначительные. Случаются задержки с поставками материалов, сюрпризы погоды или другие сложности. Тем не менее, работы продолжаются круглосуточно и большими силами. Только на мосту через Золотой рог работают 500-550 человек.
Строительство моста мы завершим осенью 2011 года, но останется еще частьотделочных работ. Автомобильное движение по мосту, скорее всего, начнется весной 2012.
Любая стройка по плечу
- Работа в ТМК - это такая школа производства и жизни, какую ни в одном самом престижном вузе не преподают, - признался журналистам Александр Яковлев. - Огромное счастье и большая ответственность работать рядом с таким руководителем, как Виктор Григорьевич Гребнев. В компании особенно ценится профессионализм – практически на всех объекты здесь работают профессионалы, начиная от рабочих, и до руководства среднего и высшего звена. За плечами у каждого – свой километр мостовых или дорожных сооружений, а у многих и десятки километров. Постоишь минуту с любым из наших прорабов, и чувствуешь, что от него такая позитивная энергетика исходит, что самому хочется бежать работать. Мощный заряд на созидание у каждого, и с таким коллективом и таким генеральным директором можно спокойно идти на любую стройку.