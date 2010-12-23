Александр ЯКОВЛЕВ, первый заместитель генерального директора по производству ОАО "ТМК"



- Какая допустимая погрешность стыковки по осям во время надвижки пролетных конструкций? И как выдерживается эта точность?

- Небольшая: до трех миллиметров, причем, и в пилонах, и по осям пролетов. С помощью приборов геодезисты постоянно делают замеры, причем, эти данныедесятки раз перепроверяются разными специалистами. Контроль закачеством работ ведется постоянный, брака не допускаем. Приемка работ очень жесткая.

После монтажа всех секций пролета в 2011 году предстоит выполнить работы по освещению и благоустройству самого моста через бухту Золотой Рог, подходов к нему и тоннеля, а главное - устроить современное покрытие ездового полотна моста. При этом впервые в истории дорожно-строительной отрасли Приморья будет применена технология литого асфальтобетона, отвечающая самым современным аналогам в мире. Им покроют сам пролет моста, а также подъездные дороги и дорожные развязки. В традиционный состав этого асфальтобетона, будут добавлены современные связующие компоненты, которые на порядок улучшат его качество и долговечность.

В два раза тяжелее Эйфелевой башни

На низководном мосту через Амурский залив сейчас в работе более 30 постоянных опор будущего моста. В наступающем году будут полностью закончены все 81 опоры(в том числе 63 опоры непосредственно в акваториизалива). Для сооружения морских опор необходимо забить 756 свай, каждая из них длиной от 25 до 50 метров. Общая длина свай – больше 27 километров! Необходимо смонтировать и надвинуть с обеих сторон по 9 тысяч тонн металла пролетного строения – это в два раза тяжелее веса Эйфелевой башни.