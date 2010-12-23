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Posted 23 декабря 2010, 03:50

Published 23 декабря 2010, 03:50

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

Курсанты Дальневосточного военного училища создавали снежные фигуры

23 декабря 2010, 03:50
Сегодня они "защищают" свои творения

БЛАГОВЕЩЕНСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Ценные призы и увольнительные - такие новогодние подарки ждут курсантов Дальневосточного военного училища. Правда, далеко не всех.
Сегодня в вузе определят лучших снежных скульпторов. На плацу выстроились более десятка композиций, по одной от каждой роты. Главный герой – ушастый символ наступающего года. Эскизы придумали курсанты, они же две недели воплощали их в жизнь. А сегодня будущим военным предстоит ещё и «защитить» свои снежные творения.
Специальную комиссию ждёт настоящее театрализованное представление. Традиционно курсанты пишут музыку, сочиняют тематические стихи и даже целые истории. Такой конкурс в училище проходит уже в 6-ой раз. Победителям вручат вкусные призы: пироги и другую выпечку. Кроме того, к отпуску в зависимости от места отдыха прибавят от 3-х до 5-ти суток, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Амурская область
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