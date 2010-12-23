Президент Южной Кореи присутствует на крупнейших в истории стрельбах

ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Президент Южной Кореи Ли Мен Бак лично присутствует на крупнейших в истории страны боевых стрельбах у демилитаризованной зоны, которая отделяет страну от КНДР.

Об этом сообщила администрация президента. Учения проходят в 50 км к северу от южнокорейской столицы. В них принимают участие большое количество солдат и офицеров, а также боевой техники, в том числе 36 самоходных гаубиц К-9, установки залпового огня, шесть истребителей F-15 и вертолеты. В ходе стрельб применяются боевые снаряды.

Накануне военный источник сообщил агентству «Ренхап», что стрельбы станут «еще одной демонстрацией мощи» в отношении Пхеньяна. В начале этой недели морская пехота Южной Кореи уже провела массированные артиллерийские учения в непосредственной близости от зоны контроля КНДР в Желтом море. Кроме того, ВМС Южной Кореи сейчас проводит трехдневные стрельбы в Японском море с участием шести боевых кораблей и противолодочных вертолетов, сообщил ИТАР-ТАСС.