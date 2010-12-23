vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2010, 03:01

Published 23 декабря 2010, 03:01

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

Сотрудники МЧС Хабаровского края сдавали кровь

23 декабря 2010, 03:01
Акция прошла под девизом "Спасение жизни как призвание"

ХАБАРОВСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - «Спасение жизни как призвание» - под таким девизом в Хабаровске прошла благотворительная акция по сдаче крови, организованная Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю. На краевую станцию переливания крови пришли те, чья работа напрямую связана со спасением жизни – сотрудники МЧС.
Первыми из числа сотрудников МЧС на краевую станцию переливания крови прибыли молодые девушки в погонах, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Сотрудницы отдела надзорной деятельности по Центральному и Железнодорожному району Марина Трампинская, Екатерина Косицына, Наталья Лоскутова сказали: «Наша кровь обязательно поможет тому, кому она так необходима. Ведь абсолютно здоровых людей практически нет, и постоянных доноров очень мало, а раз мы решили связать свою жизнь с МЧС, то и спасение в любое время и в любых условиях - это наше призвание!»
27 декабря МЧС России отмечает свой двадцатилетний юбилей. За эти годы спасены многие тысячи человеческих жизней, оказана помощь миллионам пострадавшим при ЧС людям. И сданная кровь увеличит это число.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика