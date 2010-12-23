Сотрудники МЧС Хабаровского края сдавали кровь

ХАБАРОВСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - «Спасение жизни как призвание» - под таким девизом в Хабаровске прошла благотворительная акция по сдаче крови, организованная Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю. На краевую станцию переливания крови пришли те, чья работа напрямую связана со спасением жизни – сотрудники МЧС.

Первыми из числа сотрудников МЧС на краевую станцию переливания крови прибыли молодые девушки в погонах, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Сотрудницы отдела надзорной деятельности по Центральному и Железнодорожному району Марина Трампинская, Екатерина Косицына, Наталья Лоскутова сказали: «Наша кровь обязательно поможет тому, кому она так необходима. Ведь абсолютно здоровых людей практически нет, и постоянных доноров очень мало, а раз мы решили связать свою жизнь с МЧС, то и спасение в любое время и в любых условиях - это наше призвание!»

27 декабря МЧС России отмечает свой двадцатилетний юбилей. За эти годы спасены многие тысячи человеческих жизней, оказана помощь миллионам пострадавшим при ЧС людям. И сданная кровь увеличит это число.

