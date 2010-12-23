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Posted 23 декабря 2010, 08:47

Published 23 декабря 2010, 08:47

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

В приморском музее новогодние фантазии

23 декабря 2010, 08:47
В Находке можно прикупить на праздник эксклюзив

ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — В Музейно-выставочном центре Находки открылась выставка «Новогодний сувенир». Ее экспонатами стали детские рисунки и поделки на тему Нового года, а также произведения взрослых мастеров декоративно-прикладного творчества.
Почетным гостем на торжественном открытии выставки стал депутат Думы Находкинского городского округа Антон ГОРБАНЬ. Он постоянно оказывает поддержку музейным проектам, и в этот раз помог с приобретением призов для победителей выставки-конкурса. От имени музея депутату вручена Благодарность за участие в организации этнического фестиваля в Палеодеревне. Антон ГОРБАНЬ, в свою очередь, поздравил всех с открытием экспозиции и пожелал ребятам исполнения всех желаний в Новом году.
Напомним, что выставке предшествовал конкурс, объявленный среди всех желающих юных находкинцев. Учащиеся общеобразовательных школ и детсадовцы, воспитанники художественных школ и школ искусств подготовили более четырехсот рисунков и поделок. «Работы просто чудесны, каждая приводит в восхищение и удивление, - говорит директор Музейно-выставочного центра Галина КОНОГОРОВА, - и для детей все это большой стимул к творчеству, поскольку в выставочном зале их работы смотрятся совсем по-другому».
Первые посетители экспозиции, действительно, то и дело поражались безграничной фантазии детей. Бумага, картон, проволока, глина, соленое тесто, бисер, фольга, ракушки и даже использованные пластиковые бутылки – всему нашлось применение при изготовлении новогодних поделок. Работ поступило так много, что разместить их пришлось сразу в трех помещениях – большом зале, Музыкальной гостиной и Детском музее.
Одновременно в музее проходит выставка-распродажа сувениров авторства находкинских рукодельниц. Здесь можно приобрести в качестве новогоднего подарка изделия из керамики и бисера, вышивку, стеклянные сувениры в технике «фьюзинг» и многое другое.
Выставка продлится до 20 января, часы работы с 10.00 до 18.00. По завершении экспозиции состоится награждение самых талантливых авторов, сообщили РИА «Восток-Медиа» пресс-службе администрации Находкинского городского округа.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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