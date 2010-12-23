Вопросы национальной толерантности обсудят в Законодательной думе Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - «Круглый стол» на тему «Национальная толерантность – основа крепкого государства» пройдет 24 декабря в Законодательной думе Хабаровского края. В разговоре примут участие руководители национальных общественных объединений, представители аппарата полномочного представителя Президента в ДФО, правительства края, молодежных организаций и объединений, представители Хабаровской Епархии Русской Православной церкви и правозащитных организаций. Вопрос национальной толерантности актуален для российского государства и Дальнего Востока, в частности. Здесь проживают представители многих народов России, а также бывших республик СССР, говорится в сообщении пресс-службы краевого парламент, передает РИА «Восток-Медиа».