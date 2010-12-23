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Posted 23 декабря 2010, 01:05

Published 23 декабря 2010, 01:05

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

Вопросы национальной толерантности обсудят в Законодательной думе Хабаровского края

23 декабря 2010, 01:05
"Круглый стол" на эту тему пройдет 24 декабря

ХАБАРОВСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - «Круглый стол» на тему «Национальная толерантность – основа крепкого государства» пройдет 24 декабря в Законодательной думе Хабаровского края. В разговоре примут участие руководители национальных общественных объединений, представители аппарата полномочного представителя Президента в ДФО, правительства края, молодежных организаций и объединений, представители Хабаровской Епархии Русской Православной церкви и правозащитных организаций. Вопрос национальной толерантности актуален для российского государства и Дальнего Востока, в частности. Здесь проживают представители многих народов России, а также бывших республик СССР, говорится в сообщении пресс-службы краевого парламент, передает РИА «Восток-Медиа».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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