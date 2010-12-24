Общественные организации подвели итоги года на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 24 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Итоги взаимодействия областных органов исполнительной власти с Общественной палатой Сахалинской области и членами общественно-политического движения «Сахалинская гвардия» в этом году подвел губернатор Александр Хорошавин. Губернатор Сахалинской области Алексмандр Хорошавин поблагодарил общественников за конструктивную позицию и дельные предложения

- Я хочу отметить, что и общественная палата и «Сахалинская гвардия» играют серьезную, консолидирующую роль в Сахалинской области, активно участвуют в обсуждении самых актуальных и злободневных вопросов, которые волнуют наших земляков. Благодарю вас за конструктивную позицию и дельные предложения, которые вы адресуете областным властям по целому ряду направлений нашей деятельности, - отметил Александр Хорошавин.

По словам губернатора, крайне важно, что в центре внимания общественников в 2010 году находились проблемы конкретных людей и что они, совместно с областным правительством искали способы их решения, а также реагировали на изменения социального климата.

- В вашем распоряжении находится действенные способы и механизмы коммуникации общества с властью, и этой возможностью надо пользоваться максимально эффективно для блага людей. Уверен, что так и будет, - сказал губернатор.

Александр Хорошавин рассказал о результатах социально-экономического развития Сахалинской области в 2010 году и нацелил общественников на совместную работу с органами власти в 2011 году, для дальнейшего укрепления стабильности в обществе и развитии гражданских институтов.