Татьяна Варнакова, главный редактор журнала "СОБРАНИЕ exclusive", генеральный директор рекламного агентства "Граммофон Владивосток":
23 декабря 2010, 21:04
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с праздником! Любите Новый год так, как он того заслуживает...
... искренне, открыто, безмятежно, радостно, воодушевленно, всеми силами души, страстно ждущей перемен!
Пусть 2011-й год, как близкий друг, принесет в жизнь то лучшее, о чем думается и мечтается, вдохновит на смелые поступки, придаст уверенности в разрешении важных дел, порадуется успехам и наполнит сердце ощущением бесконечных возможностей. От всей души желаем, чтобы во всех начинаниях вам сопутствовала удача. А исполнить заветные мечты... в наших с вами силах!
Новый год я собираюсь отмечать в кругу самых близких друзей, в веселой и теплой компании, в атмосфере праздника. И пусть это звучит немного банально, но я считаю, что как встретишь Новый год, так его и проведешь!
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