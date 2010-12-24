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Posted 24 декабря 2010, 02:03

Published 24 декабря 2010, 02:03

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

Циничное преступление в Приморье: муж убил мать своих детей

24 декабря 2010, 02:03
Сюжет
Происшествие
Дело о похищении Анжелы Гришиной раскрыто

ВЛАДИВОСТОК. 24 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае раскрыто убийство 30-летней Анжелы Гришиной.
Как сообщалось ранее следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту похищения 30-летней Анжелы Гришиной, которая 26 ноября этого года ушла из дома и больше не возвращалась (ч. 1 ст. 126 УК РФ).
Долгое время преступление оставалось не раскрыто, однако, благодаря совместным усилиями сотрудников Следственного комитета и УВД по Приморскому краю, установлены лица, причастные к похищению и убийству женщины.
По подозрению в совершении жестокого преступления задержаны трое: бывший муж, его приятель и отец.
Как полагает следствие, бывший муж вместе со своим приятелем 26 ноября 2010 года похитили потерпевшую в районе улицы 100-лет Владивостоку, увезли за пределы города Владивостока, а затем в ходе разговора, предмет которого касался общих детей бывших супругов, мужчина задушил мать своих детей, после чего его отец вывез тело в безлюдное место и захоронил.
24 декабря в ходе проверки показаний на месте последний показал где спрятал тело женщины, оно было извлечено и направлено на экспертизу.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.
Расследование уголовного дела ведет следственный отдел по Первореченскому району г. Владивостока следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю, - сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, юрист 1 класса Аврора Римская.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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