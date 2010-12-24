Циничное преступление в Приморье: муж убил мать своих детей

ВЛАДИВОСТОК. 24 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае раскрыто убийство 30-летней Анжелы Гришиной.

Как сообщалось ранее следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту похищения 30-летней Анжелы Гришиной, которая 26 ноября этого года ушла из дома и больше не возвращалась (ч. 1 ст. 126 УК РФ).

Долгое время преступление оставалось не раскрыто, однако, благодаря совместным усилиями сотрудников Следственного комитета и УВД по Приморскому краю, установлены лица, причастные к похищению и убийству женщины.

По подозрению в совершении жестокого преступления задержаны трое: бывший муж, его приятель и отец.

Как полагает следствие, бывший муж вместе со своим приятелем 26 ноября 2010 года похитили потерпевшую в районе улицы 100-лет Владивостоку, увезли за пределы города Владивостока, а затем в ходе разговора, предмет которого касался общих детей бывших супругов, мужчина задушил мать своих детей, после чего его отец вывез тело в безлюдное место и захоронил.

24 декабря в ходе проверки показаний на месте последний показал где спрятал тело женщины, оно было извлечено и направлено на экспертизу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела ведет следственный отдел по Первореченскому району г. Владивостока следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю, - сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, юрист 1 класса Аврора Римская.