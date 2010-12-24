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Posted 24 декабря 2010, 06:23

Published 24 декабря 2010, 06:23

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

В Хабаровске названы победители конкурса среди предприятий общепита

24 декабря 2010, 06:23
Обладателем Большой золотой медали стал технологический колледж

ХАБАРОВСК. 24 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске названы победители городского конкурса среди предприятий общественного питания «Новогодний подарок - 2011». Он прошел в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина в рамках открытия традиционной Международной выставки-ярмарки.
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе хабаровской мэрии, это уже восьмые по счету состязания, цель которых - способствовать обмену опытом и повышению профессионального мастерства работников кафе и ресторанов, поиску современных направлений в приготовлении новогодних блюд и оформлении праздничных столов.
В этом году участниками стали 10 кафе, ресторанов и даже учебное заведение. Жюри оценивало мастерство участников по нескольким критериям: художественный уровень и оригинальность сервировки новогоднего стола, творческий подход в презентации своего предприятия, использование современных технологий в приготовлении, оформлении и подаче блюда. Оценила комиссия также вкус представляемого новогоднего кушанья.
Обладателем Большой золотой медали стал на этот раз технологический колледж, который назвал свой стол «Лед и пламень», мастера выполнили сервировку в контрастных тонах красного и белого.
Пришлось по вкусу жюри и основное блюдо – фаршированная курица на картофельных крокетах.
Малую золотую медаль завоевала кофейня «Шоколадница» с оригинальным сырным тортом со свежими ягодами.
Знака «Хабаровская марка» удостоены четверо участников – рестораны «Кухня и абажур», «Роял», «Суши Оки» и «Пицца-бар».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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