За три года на улучшение электроснабжения Хабаровска затратят 126 миллионов рублей

ХАБАРОВСК. 24 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - 126 миллионов рублей будет выделено из бюджета Хабаровска на улучшение электроснабжения горожан в предстоящие три года.

Сегодня в связи с развитием краевого центра, вводом в строй новых объектов заметно возрастает нагрузка на электрические сети, что зачастую ведет к проблемам с электроснабжением в некоторых районах.

Ведомственная целевая программа, разработанная в мэрии и рассчитанная на 2011-2013 годы, ставит задачей обновление муниципальной инженерной инфраструктуры, которая в основном и является последним звеном на пути к потребителю, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города.

В настоящее время ОАО «Хабаровская горэлектросеть» обслуживает 2150 километров кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 10/6/0,4 кВ, находящихся в муниципальной собственности.

Физический износ кабельных линий значителен – сегодня он превышает 60 процентов. Именно поэтому крайне важно провести замену физически устаревших электросетей, что позволит снизить аварийность, уменьшить расходы на эксплуатацию и технические потери электроэнергии, повысить надежность и качество предоставляемых услуг.

В числе тех мероприятий, запланированных программой, стоит отметить проведение капитального ремонта электросетей напряжением 6 кВ к головным объектам водоснабжения и водоотведения города, строительство резервных линий, которые ведут к объектам теплоснабжения поселка Красная речка.

Капитальный ремонт ждет и те сети, которые снабжают электричеством Первый микрорайон и поселок имени Горького. Реконструкция воздушно-кабельной линии электропередач и установка комплектных трансформаторных подстанций на территории частного сектора также вошли в намеченную программу.

В первый год ее реализации планируется выполнить проектно-изыскательские работы, разработать документацию и начать строительно-монтажные работы.

А основные работы в большинстве своем пройдут в 2012 году – на это время приходится и наибольшая доля финансирования, средства составят 72 миллиона рублей.

