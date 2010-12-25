В Арсеньеве обсудили налоговую политику

ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Заседание краевой межведомственной комиссии по налоговой политке прошло в Арсеньеве.

Как сообщает пресс-служба города, в нем приняли участие представители государственной инспекции труда в Приморском крае, управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, управления по налоговым преступлениям УВД по Приморскому краю, департаментов и управлений администрации края, а также управлений Пенсионного фонда, налоговой инспекции, отделов социальной защиты населения. Главы Анучинского, Чугуевского, Яковлевского муниципальных районов и Арсеньева отчитались по работе межведомственных комиссий, действующих в их муниципальных образованиях.

Глава Арсеньева Николай Ермишкин перечислил основные направления работы комиссии: это снижение задолженности по налогам в бюджетную систему, контроль за своевременной и в полном объеме уплате налога на доходы физических лиц и уплате работодателями страховых взносов в Пенсионный фонд, легализация заработной платы и повышение ее уровня, работа с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями и т.д.

В 2010 году на заседаниях комиссии были заслушаны 123 налогоплательщика, из них 95 недоимщиков по налогам и обязательным платежам, 28 работодателей с низким уровнем оплаты труда на предприятиях. В связи с задолженностью по налогам и платежам, низким уровнем оплаты труда заслушаны руководители 44 организаций городского округа, 46 индивидуальных предпринимателей, 33 физических лица. Основную сумму задолженности рассмотренных на комиссии налогоплательщиков составляет задолженность по единому минимальному налогу, единому налогу на вмененный доход и задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд, налог на имущество физических лиц. В ходе рассмотрения недоимщиков на комиссии вырабатываются решения и пути их реализации в целях снижения недоимки по налогам и другим обязательным платежам. В результате работы комиссии в 2010 году погашена задолженность в бюджетную систему и внебюджетные фонды на общую сумму 4 млн. 435,5 тыс. рублей.

В рамках работы межведомственной комиссии организована работа с лицами, уклоняющимися от исполнения обязанности по предоставлению сведений о доходах физических лиц и уклоняющимися от исполнения обязанности по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц. Задолжники, выявленные в ходе выездных проверок налоговой инспекции, приглашаются и рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии. Так, за 11 месяцев 2010 года в бюджет городского округа поступили налоги на доходы физических лиц на 23% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

К сожалению, не все руководители и предприниматели являются на заседания межведомственной комиссии. В течение прошедшего года по нескольку раз приглашались на заседания руководители ООО «Стентор Полиграф», ООО «Водоканал», ООО РКФ «Паллада-Сервис», ООО «Рекламная компания «Успех», ООО УК «Лотос», ООО Управляющая компания «ТЭК Арсеньев», предприниматели Н.Г. Мартынова, В.В. Муравьева, С.А. Русскин, Т.М. Фокина, О.Г. Тумина, С.Д. Щуров, Е.К. Лапенин.

Как отметил Николай Ермишкин, в последнее время члены комиссии особое внимание уделяют повышению уровня собираемости земельных платежей на территории городского округа. В рамках межведомственной комиссии создана рабочая группа по вопросу взимания земельного налога на территории округа. На заседаниях рабочей группы рассмотрены вопросы регистрации права собственности на строения, межевания земель под многоквартирными домами, постановки на налоговый учет гаражно-строительных кооперативов как юридических лиц, взимание налога на имущество и земельного налога с гаражных кооперативов. Проведены совещания с федеральными структурами по оформлению земельных участков под гаражно-строительными кооперативами, ведется консультационно-разъяснительная работа с владельцами гаражей. В результате этой работы за 11 месяцев 2010 года сумма земельного налога, поступившего в бюджет городского округа, увеличилась на 23,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По инициативе управления Пенсионного фонда по Арсеньевскому городскому округу на заседания межведомственной комиссии в 2010 году были приглашены руководители девяти предприятий и пять индивидуальных предпринимателей, систематически нарушающих законодательство в части начисления и уплаты страховых взносов на пенсионное страхование и имеющих задолженность по уплате страховых взносов.

- Еще один важный аспект работы межведомственной комиссии – работа с руководителями предприятий по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и повышению ее уровня, - отметил в своем выступлении Николай Григорьевич.

Организована совместная работа Государственной инспекции труда, Межрайонной инспекции налоговой службы с представителями других органов исполнительной власти, прокуратурой города и администрацией городского округа по вопросам своевременной выплаты заработной платы.

По вопросу повышения заработной платы в этом году на комиссии заслушаны 28 работодателей - юридических и физических лиц. Согласованы и контролируются сроки дальнейшего повышения заработной платы на этих предприятиях, работа ведется по повышению уровня средней заработной платы и доведению ее до уровня прожиточного минимума населения и среднеотраслевого показателя. Хочется отметить, что на заседания межведомственной комиссии сейчас приглашаются работодатели, у работников которых заработная плата выше установленного минимального размера оплаты труда, но ниже средней по отрасли или ниже прожиточного минимума трудоспособного населения - тогда как еще год назад на заседаниях комиссии рассматривались работодатели, устанавливавшие работникам заработную плату ниже минимального размера оплаты труда или на уровне минимального размера. Основная масса работодателей, устанавливающих низкий размер оплаты труда, это работодатели - индивидуальные предприниматели с численностью работающих до 10 человек.

Работа межведомственной комиссии при главе Арсеньевского городского округа признана удовлетворительной.