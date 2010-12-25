Звезды поздравят приморцев по телефону

ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — В новогодний период клиентов компании ОАО «МТС» будут поздравлять звезды.

Как сообщает пресс-служба компании, с 20 декабря 2010 года по 15 января 2011 года клиенты, обращающиеся в службу поддержки МТС по номерам 0890, 0990, 8-800-333-0890 или по региональным номерам контактных центров, услышат поздравления и новогодние пожелания от Сергея Гармаша, Алексея Глызина, Эдгара Запашного, Романа Костомарова, Инны Маликовой, Сергея Стиллавина, Ксении Стриж, Чулпан Хаматовой и группы «Чай вдвоём».

Поздравления от выдающихся представителей российской культуры и спорта: Леонида Ярмольника, Леонида Парфенова, Ольги Кабо, Аллы Суриковой, Татьяны Навки, Сергея Маковецкого, Марата Башарова — опубликованы на сайте МТС.

- Новый год — чудесный праздник, - отметил вице-президент по коммерции компании МТС Михаил Герчук. - И вместе с замечательными и всенародно любимыми артистами мы хотим сделать его запоминающимся. Каждый клиент МТС, звонящий в контактный центр в новогодние праздники, услышит теплые слова от любимого артиста, ведущего или спортсмена. Мы благодарим за доверие и сотрудничество все сто миллионов клиентов МТС в России и СНГ и надеемся, что Новый год принесет им удачу, новые возможности и победы. В 2011 году мы готовим для наших абонентов много ярких и интересных предложений. Мы будем совершенствоваться и развиваться вместе со своими клиентами, чтобы они получали только положительные эмоции от общения с МТС

