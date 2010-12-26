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Posted 26 декабря 2010, 05:15

Published 26 декабря 2010, 05:15

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

Новогодний турнир по самбо собрал спортсменов со всего региона

26 декабря 2010, 05:15
Сюжет
Спорт
Кубок главы города остался во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 26 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Новогодние соревнования по самбо на Кубок главы города во Владивостоке прошли впервые.
Организаторами выступили управление информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения администрации города и спортивный клуб "САМБО - 80". В турнире приняли участие около 200 юных спортсменов 10-13 лет из Владивостока, Находки, Артёма, Пограничного, Лучегорска, Большого Камня, Арсеньева, Партизанска, Хабаровска, Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре.
Как объяснил председатель правления спортивного клуба «Самбо-80» Валерий Денисов:
- Очень хорошо, что турнир получился региональным, потому что мы должны как можно больше детей привлекать к занятиям спортом, чтобы они не только физически развивались, но и внутренне становились сильнее, росли. Соревнования должны были стать еще более массовыми, но некоторые команды — из Уссурийска и Благовещенска - не смогли приехать из-за погодных условий. Думаю, что в следующем году мы проведем еще более масштабную встречу спортсменов.
Спортсмены соревновались в 12 весовых категориях. Зачет проходил на личное и командное первенство.
- Уровень участников вполне претендует на первенство Дальнего Востока, - подчеркнул один из рефери, двукратный обладатель Кубка мира, чемпион Европы, победитель Первенства и Кубка России Виктор Стороженко. - Видно, что ребята приехали подготовленные и нацеленные на победу. Я считаю, что занятия спортом для ребенка очень важны, потому что закладывают навыки, которые потом останутся на всю жизнь. К тому же занятия в секции дают ребенку мощное социальное развитие, учат взаимодействию в коллективе, дисциплинируют, воспитывают характер. Не обязательно достигать высоких результатов, важно уметь правильно повести себя в сложной ситуации, постоять за себя.
Лучшие результаты в общекомандном зачете показали спортсмены Владивостока. Поэтому главный приз - Кубок главы города — остался в столице Приморья. Второе место заняла команда из Находки. Третье — гости из Комсомольска-на-Амуре.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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