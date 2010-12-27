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Posted 27 декабря 2010, 01:25

Published 27 декабря 2010, 01:25

Modified 17 сентября 2022, 11:35

Updated 17 сентября 2022, 11:35

Как будем ходить на почту в праздничные дни

27 декабря 2010, 01:25
"Почта России" утвердила режим работы почтовых отделений в новогодние праздники

ВЛАДИВОСТОК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - «Почта России» утвердила режим работы почтовых отделений в новогодние праздники.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УФПС Приморского края, для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов во время новогодних праздников «Почта России» установила особый режим работы отделений почтовой связи в период с 31 декабря 2010 года по 10 января 2011 года.
Так, 31 декабря и 6 января отделения почтовой связи 1, 2, 3 класса будут работать по обычному графику без перерыва на обед, отделения 4 класса – по установленному режиму работы с сокращением рабочего дня на 1 час.

1, 2 и 7 января – выходной день для всех типов отделений почтовой связи.

3, 4, 5, 8, 9 и 10 января все отделения связи будут предоставлять услуги в обычном режиме.

Доставка почтовой корреспонденции будет обеспечиваться в праздничные дни по мере поступления, а периодические издания будут доставляться согласно графику их выхода из печати.

Для справки:

К отделениям почтовой связи 1-го класса относятся клиентские залы почтамтов областных, краевых и республиканских городов и отделения связи «городов-миллионников». Отделения 2-го класса – клиентские залы почтамтов и почтовые отделения крупных городов. Отделения 3-го класса – сельские отделения, а также отделения в средних и небольших городах. К 4-му классу относятся отделения, расположенные в основном в сельской местности.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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