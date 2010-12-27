Как будем ходить на почту в праздничные дни

ВЛАДИВОСТОК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - «Почта России» утвердила режим работы почтовых отделений в новогодние праздники.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УФПС Приморского края, для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов во время новогодних праздников «Почта России» установила особый режим работы отделений почтовой связи в период с 31 декабря 2010 года по 10 января 2011 года.

Так, 31 декабря и 6 января отделения почтовой связи 1, 2, 3 класса будут работать по обычному графику без перерыва на обед, отделения 4 класса – по установленному режиму работы с сокращением рабочего дня на 1 час.