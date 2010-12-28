Дальневосточные прокуроры подвели итоги 2010 года

ХАБАРОВСК. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин провел совещание по итогам работы управления генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе по укреплению законности и правопорядка за 2010 год.

В совещании приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО Любовь Демина, начальник департамента по вопросам обороны, безопасности и правоохранительной деятельности аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО Сергей Кедя, начальник Главного управления МВД РФ в ДФО Феликс Васильков, заместитель начальника ГУ МВД РФ в ДФО Сергей Коробов, руководитель следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ДФО Петр Решетников.

С докладом об итогах работы выступила начальник управления Любовь Демина, которая отметила, что в уходящем году много сделано для решения задач укрепления законности и правопорядка, интересов граждан, общества и государства.

Значительное внимание уделено организации и контролю деятельности прокуратур субъектов по надзору за исполнением законодательства, регулирующих правоотношения в социальной сфере, при реализации приоритетных национальных проектов, в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. На фоне преодоления последствий финансово-экономического кризиса проводилась активная работа по защите трудовых прав граждан, особенно в части своевременной выплаты заработной платы. В результате принятых мер удалось более чем в 2 раза сократить общий размер задолженности по зарплате.

В ходе надзора за исполнением законов окружными органами власти и их должностными лицами выявлены нарушения законодательства о государственной гражданской службе, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, издании правовых актов, о порядке рассмотрения обращений и жалоб граждан. Всего в текущем году в деятельности окружных органов государственной власти прокурорами управления выявлено свыше 260 нарушений законов, в т.ч. 17 незаконных правовых актов. В целях устранения нарушений внесено 37 представлений, принесено 5 протестов, в суд направлено 1 заявление. К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования привлечено 56 виновных должностных лиц.

При осуществлении надзора за уголовно-процессуальной деятельностью прокурорами управления приняты меры к отмене незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных органами дознания, следователями поднадзорных органов. Нарушениям федерального законодательства, выявленным на досудебной стадии уголовного судопроизводства, дается принципиальная оценка, которая излагается в актах прокурорского реагирования.

В течение года об имеющихся проблемах и предложениях по их разрешению информировались аппарат полномочного представителя Президента в округе, губернаторы и прокуроры субъектов, Главная военная прокуратура. Проведены оперативные совещания, в т.ч. межведомственного характера, с заслушиванием отчетов прокуроров субъектов, на которых определены мероприятия по устранению недостатков.

В докладе обращено внимание на недочеты в работе управления, которые следует исправить в 2011 году.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин акцентировал внимание на выработку работниками управления, алгоритма действий направленных на выполнение задач по повышению эффективности прокурорского надзора в следующем году.

По итогам работы совещания определен комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе на 2011 год, говорится в материале прокуратуры, передает РИА «Восток-Медиа

