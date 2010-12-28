На Сахалине произошёл техногенный пожар

ВЛАДИВОСТОК. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — На Сахалине произошёл пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Комсомольской. По прибытию первого пожарного подразделения к месту пожара выяснилось, что возгорание произошло в квартире на 4 этаже, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

Огнеборцы остановили распространение пламени. В результате пожара квартира был полностью уничтожена огнем.

На месте пожара были найдены тела двух погибших людей. Личности погибших устанавливаются.

В настоящее время причина пожара и виновный выясняются. На месте происшествия работали дознаватели Госпожнадзора МЧС России и оперативно-следственная группа.

Для ликвидации пожара привлекались 25 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС России - 18 человек и 6 единиц техники, сообщили РИА «Восток-Медиа» в ДВРЦ.