Какие магнитные поля веют сегодня над Приморьем

Posted 29 декабря 2010, 04:21
Published 29 декабря 2010, 04:21
Modified 17 сентября 2022, 11:37
Updated 17 сентября 2022, 11:37
ВЛАДИВОСТОК. 29 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Геомагнитная активность сегодня, 29 декабря, - низкая, поле - слабовозмущенное, день благоприятен для здоровья по геофизическим факторам.
Уровень солнечной активности низкий. На диске Солнца есть небольшие группы солнечных пятен, но нет активных образований, способных производить процессы со значительными геоэффективными проявлениями.
30-31декабря сохранится преимущественно слабовозмущенная геомагнитная обстановка, благоприятная для здоровья, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Уссурийской астрофизической обсерватории.