Какие магнитные поля веют сегодня над Приморьем

ВЛАДИВОСТОК. 29 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Геомагнитная активность сегодня, 29 декабря, - низкая, поле - слабовозмущенное, день благоприятен для здоровья по геофизическим факторам.

Уровень солнечной активности низкий. На диске Солнца есть небольшие группы солнечных пятен, но нет активных образований, способных производить процессы со значительными геоэффективными проявлениями.

30-31декабря сохранится преимущественно слабовозмущенная геомагнитная обстановка, благоприятная для здоровья, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Уссурийской астрофизической обсерватории.