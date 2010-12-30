Новый детский сад открылся в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Новый детский сад открылся на улице Монтажной в Южном округе Хабаровска.

В здании бывшего краевого эколого-биологического центра теперь разместились три группы. Младшая на 15 человек и две старшие по 20 человек. Каждая группа совмещена с уютной спальней. Для детей закупили наборы развивающих игрушек – шнуровки, пирамидки, электронные счёты. В каждой группе горки, домики и по сухому бассейну.

В 111-ом детском саду установлена система тёплых полов. Ремонт здания продолжался три месяца, на строительство и оборудование дошкольного учреждения из бюджета города было выделено около 15 миллионов рублей. Здание полностью соответствует новым санитарным правилам, которые начали действовать в РФ в этом году.

Стоит отметить, что они довольно жёсткие. Теперь не каждое здание может принять детские группы. 111-й детский сад даже пришлось расширять, чтобы сделать лестницы между этажами более пологими. Оборудование также соответствует всем нормам.

В пищеблоке установлены электромясорубка, картофелечистка, протирочная установка, пароконвекторные печи. В медицинском блоке есть комната приёма, процедурный кабинет, изолятор и отдельная санитарная комната. Прачечная может похвастаться стиральными машинами, сушилками и автоматической гладилкой.

В следующем году по городской целевой программе будут сданы ещё два дошкольных учреждения. И самое главное. Администрация Хабаровска совместно с правительством Хабаровского края начнёт строительство трёх новых детских садов. В районах улицы Флегонтова, переулка Хомского, и в новом строящемся микрорайоне «Строитель». Проектная документация уже готова, места под стройки определены.

Сады планируется сдать к концу следующего года, сообщает пресс-служба администрации города.

