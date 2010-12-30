vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря 2010, 02:43

Published 30 декабря 2010, 02:43

Modified 17 сентября 2022, 11:37

Updated 17 сентября 2022, 11:37

Работа регистрационно-экзаменационных служб на Новый год в Приморье

30 декабря 2010, 02:43
"Технические" сотрудники ГИБДД массово уйдут на зимние каникулы

ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Краевое ГИБДД обнародовало режим работы технических служб и РЭО в новогодние праздники. Если верить официальному сообщению, владивостокские автолюбители смогут решить определённые вопросы только 6 января.
МОГТО и РАС ГИБДД № 1 УВД по ПК (дислокация г. Владивосток) объявило выходными днями 1,2,3,4.5.7,8,9 и 10 января. 6 января рабочий день с 09.00 до 18.00.
МОГТО и РАС ГИБДД № 2 УВД по ПК (дислокация г. Уссурийск) 1,2,3,7,8.9 января отдыхают. 4,5, 6,10 - рабочие дни.
МОГТО и РАС ГИБДД №3 УВД по ПК (дислокация г.Находка): 1,2,3,4,5,7,8,9,10 января - выходные дни, 6 января - рабочий день.
МОГТО и РАС ГИБДД № 4 УВД по ПК (дислокация г.Арсеньев): 1,2,3.4,5,7,8,9,10 января - выходные дни, 6 января - рабочий день.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика