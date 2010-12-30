Работа регистрационно-экзаменационных служб на Новый год в Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Краевое ГИБДД обнародовало режим работы технических служб и РЭО в новогодние праздники. Если верить официальному сообщению, владивостокские автолюбители смогут решить определённые вопросы только 6 января.

МОГТО и РАС ГИБДД № 1 УВД по ПК (дислокация г. Владивосток) объявило выходными днями 1,2,3,4.5.7,8,9 и 10 января. 6 января рабочий день с 09.00 до 18.00.

МОГТО и РАС ГИБДД № 2 УВД по ПК (дислокация г. Уссурийск) 1,2,3,7,8.9 января отдыхают. 4,5, 6,10 - рабочие дни.

МОГТО и РАС ГИБДД №3 УВД по ПК (дислокация г.Находка): 1,2,3,4,5,7,8,9,10 января - выходные дни, 6 января - рабочий день.

МОГТО и РАС ГИБДД № 4 УВД по ПК (дислокация г.Арсеньев): 1,2,3.4,5,7,8,9,10 января - выходные дни, 6 января - рабочий день.