ХАБАРОВСК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске подвели итоги городского конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь», который прошёл в парке «Динамо». Он стартовал в минувшую пятницу, 24 декабря.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города, 20 человек создали 10 ледовых композиций на тему «Зимняя сказка».

Жюри в лице главного архитектора, главного художника города и других представителей администрации краевого центра оценили ледовые творения. В качестве критериев были – оптимальное использование материала, тонкость линий, художественная ценность композиции.

В итоге третье место заняли Сергей Генералов и Виктория Снегирёва (они создали композицию «Удачная рыбалка»), второе – Наталья Панасенко и Максим Усенко (скульптура «Сказка про слабый пол»).

Первое место в конкурсе заняли преподаватели изобразительного искусства ТОГУ Виктор Андреев и Александр Кузнецов. Их композиция «Мелодия скрипки» признана лучшей.

Победителям вручили денежные премии: 20, 25 и 35 тысяч рублей. Кроме того, художники, ставшие лучшими, в январе 2012 года отправятся в Харбин на международный фестиваль снега и льда.

А в начале января 2011 года в КНР поедут Наталья Панасенко и Максим Усенко. Они стали первыми в 2009-ом году.

Городской конкурс «Амурский хрусталь» проходит уже в 8-й раз. Он неизменно привлекает большое количество зрителей, особенно детей. Поэтому администрация города на следующий год решила объявить дополнительный конкурс.

В парке «Динамо» появятся прочные ледовые и снежные композиции, лишённые хрупких элементов, чтобы без ущерба для скульптур с ними могли играть юные хабаровчане.

