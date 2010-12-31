Прокуратура помогла бывшим работникам Николаевского-на-Амуре судостроительного завода получить зарплату

ХАБАРОВСК. 31 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Благодаря вмешательству органов прокуратуры Хабаровского края, 298 бывшим работникам открытого акционерного общества «Николаевский-на-Амуре судостроительный завод» произведены выплаты задолженности по оплате труда на 9 миллионов 403 тысячи рублей.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре края, за годы банкротства на предприятии сменилось четыре арбитражных управляющих, осуществлявших свои обязанности непродолжительное время, что явилось причиной невыполнения предусмотренных законодательством функций по формированию конкурсной массы и реализации имевшегося на предприятии имущества и основанием для вмешательства органов прокуратуры Хабаровского края.

В результате организованных прокуратурой Хабаровского края на постоянной основе надзорных мероприятий и непосредственного участия в собрании кредиторов, вновь назначенный конкурсный управляющий В.Глубоковский провел инвентаризацию имущества и сформировал конкурсную массу, активизировал работу с дебиторской задолженностью предприятия, что способствовало возвращению должниками денежных средств, направленных на погашение задолженности по оплате труда.

Всего в уходящем году, во многом благодаря прокурорам, задолженность по оплате труда на предприятиях-банкротах края снизилась более чем на 30 миллионов рублей, количество предприятий-должников сократилось с 45 до 29.

