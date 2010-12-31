vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря 2010, 01:41

Published 31 декабря 2010, 01:41

Modified 17 сентября 2022, 11:35

Updated 17 сентября 2022, 11:35

"Задача власти — предупредить возможные конфликты"

31 декабря 2010, 01:41
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт прокомментировал итоги Госсовета

ХАБАРОВСК. 31 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Одна из главных задач власти совместно с правоохранительными органами – обеспечить правопорядок на территории края. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, комментируя итоги работы недавнего заседания Госсовета РФ и первого Координационного совещания по обеспечению правопорядка при губернаторе края, образованного в соответствии с Указом Президента РФ.
Вячеслав Шпорт отметил, что создание нового коллегиального органа полностью оправданно и во многом связано с недавними беспорядками в Москве и ряде регионов.
«Из-за событий в столице Президент Дмитрий Медведев в последний момент изменил повестку заседания Госсовета, и мы обсуждали межнациональные отношения. В Хабаровском крае ситуация в данной сфере стабильная, но мы сразу отреагировали на события в столице и рассмотрели эти вопросы на местном уровне. Как показал мониторинг, особых проблем в межнациональных и межконфессиональных отношениях у нас нет. Но надо понимать, что даже самая мелкая проблема, к которой неправильно отнеслись власти или силовые структуры, может перерасти в крупный конфликт. Наша задача — не допустить этого», - сказал губернатор.
По его словам, в крае зафиксированы случаи проявления экстремизма и отдельные призывы к противоправным действиям, однако все они пресечены или нейтрализованы.
Многие из вопросов, связанные с межнациональными отношениями и соблюдением правопорядка, теперь будет рассматривать Координационное совещание по обеспечению правопорядка при Губернаторе края.
Внимание нового коллегиального органа, как подчеркнул Вячеслав Шпорт, будет сфокусировано на создании благоприятного морального климата в регионе, формировании межэтнической толерантности и профилактике национализма, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика