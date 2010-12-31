"Задача власти — предупредить возможные конфликты"

ХАБАРОВСК. 31 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Одна из главных задач власти совместно с правоохранительными органами – обеспечить правопорядок на территории края. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, комментируя итоги работы недавнего заседания Госсовета РФ и первого Координационного совещания по обеспечению правопорядка при губернаторе края, образованного в соответствии с Указом Президента РФ.

Вячеслав Шпорт отметил, что создание нового коллегиального органа полностью оправданно и во многом связано с недавними беспорядками в Москве и ряде регионов.

«Из-за событий в столице Президент Дмитрий Медведев в последний момент изменил повестку заседания Госсовета, и мы обсуждали межнациональные отношения. В Хабаровском крае ситуация в данной сфере стабильная, но мы сразу отреагировали на события в столице и рассмотрели эти вопросы на местном уровне. Как показал мониторинг, особых проблем в межнациональных и межконфессиональных отношениях у нас нет. Но надо понимать, что даже самая мелкая проблема, к которой неправильно отнеслись власти или силовые структуры, может перерасти в крупный конфликт. Наша задача — не допустить этого», - сказал губернатор.

По его словам, в крае зафиксированы случаи проявления экстремизма и отдельные призывы к противоправным действиям, однако все они пресечены или нейтрализованы.

Многие из вопросов, связанные с межнациональными отношениями и соблюдением правопорядка, теперь будет рассматривать Координационное совещание по обеспечению правопорядка при Губернаторе края.

Внимание нового коллегиального органа, как подчеркнул Вячеслав Шпорт, будет сфокусировано на создании благоприятного морального климата в регионе, формировании межэтнической толерантности и профилактике национализма, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края.

