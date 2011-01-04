Камчатские власти оказывают социальную поддержку населению

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 4 января. ВОСТОК-МЕДИА - На реализацию мер социальной поддержки населения Камчатского края в 2010 году было направлено более 2,3 миллиардов рублей. Об этом сообщили в краевом министерстве социального развития и труда.

Социальную поддержку в крае получают 90,6 тысяч человек, в том числе 17,7 тысячи федеральных и 37,2 тысячи региональных льготников и членов их семей, 17,7 тысяч получателей государственного пособия семьям, имеющим детей и др. Общая численность получателей мер социальной поддержки увеличилась в текущем году на 4 процента.

Среди основных мер социальной поддержки, предоставляемых населению края – помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление льготного проезда городским и пригородным транспортом, ежемесячные адресные выплаты отдельным категориям ветеранов войны, в том числе, на дополнительное питание.

В текущем году 380 неработающих пенсионеров Камчатки прошли бесплатное санаторно-курортное лечение в санаториях региона. На это было потрачено 13,9 миллионов рублей. На выплату ежемесячного пособия семьям, имеющих детей, направлено 80,8 миллионов рублей.

В 2010 году в Камчатском крае завершен переход к монетизации мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги федеральным и региональным льготникам, многодетным семьям, специалистам, проживающим и работающим в сельской местности. Неработающим пенсионерам с совокупным доходом менее величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае (10 166 рублей), выплачивается региональная социальная доплата к пенсии. Среднемесячная численность получателей за год составила более 13 тысяч человек. Для выплаты региональной социальной доплаты к пенсии потребовалось 520,3 миллионов рублей.

В юбилейный год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне проведено обследование социально-бытовых условий проживания 1 023 ветеранов Великой Отечественной войны. Оказана помощь на сумму более 7 миллионов рублей.

Все 49 ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года, обеспечены жилыми помещениями.

В целях обеспечения жильем всех категорий ветеранов войны, в том числе тружеников тыла, в настоящее время в Камчатском крае осуществляется реконструкция здания, предназначенного для Дома ветеранов. Срок завершения работ – декабрь 2011 года. Проектом предусмотрено предоставление 43 квартир, из них 6 двухкомнатных и 37 однокомнатных, оборудованных необходимой мебелью и бытовой техникой.