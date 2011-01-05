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Posted 5 января 2011, 04:17

Published 5 января 2011, 04:17

Modified 17 сентября 2022, 11:35

Updated 17 сентября 2022, 11:35

"ГАЗ" переходит на "Мерседесы"

5 января 2011, 04:17
Ежегодный объем производства составит в среднем около 25 тысяч автомобилей

ВЛАДИВОСТОК. 5 января. ВОСТОК-МЕДИА - Группа «ГАЗ» и концерн «Даймлер» в присутствии премьер-министра Владимира Путина подписали соглашение о запуске в России нового производства легких коммерческих автомобилей германского концерна.
Документ предполагает сборку на мощностях «ГАЗа» легких коммерческих грузовиков «Мерседес спринтер».
Инвестиции компании «Даймлер» в организацию производства превысят 100 млн евро. Ежегодный объем производства составит в среднем около 25 тысяч автомобилей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на радио «Маяк».

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Россия
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