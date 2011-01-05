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Posted 5 января 2011, 04:12

Published 5 января 2011, 04:12

Modified 17 сентября 2022, 11:35

Updated 17 сентября 2022, 11:35

В Приморье осужден мужчина, не захотевший быть свидетелем

5 января 2011, 04:12
Сюжет
Происшествие
Он демонстративно не желал давать правдивые показания, чтобы помочь виновным уйти от ответственности

ВЛАДИВОСТОК. 5 января. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае вступил в законную силу приговор, которым осуждено лицо, отказавшееся от дачи показаний в качестве свидетеля.
Шкотовским районным судом житель г. Большой Камень осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 308 УК РФ (отказ свидетеля от дачи показаний).
В судебном заседании установлено, что Антон Галашанов, являясь свидетелем совершения преступления, отказался от дачи показаний при отсутствии предусмотренных законом оснований. Он демонстративно не желал выполнять обязанность давать правдивые показания, с целью помочь виновным уйти от ответственности.
Между тем, в соответствии с действующим законодательством свидетель и потерпевший обязаны давать показания, сообщать всё известное им по делу и отвечать на поставленные вопросы. Закон предоставляет право не свидетельствовать только против самого себя, своего супруга или своих близких родственников. В остальных случаях отказ от дачи показаний таких лиц влечет уголовную ответственность.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, признал Антона Галашанова виновным в совершении указанного преступления, приговорив его к штрафу в размере 3 тыс. рублей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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