В Приморье осужден мужчина, не захотевший быть свидетелем

ВЛАДИВОСТОК. 5 января. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае вступил в законную силу приговор, которым осуждено лицо, отказавшееся от дачи показаний в качестве свидетеля.

Шкотовским районным судом житель г. Большой Камень осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 308 УК РФ (отказ свидетеля от дачи показаний).

В судебном заседании установлено, что Антон Галашанов, являясь свидетелем совершения преступления, отказался от дачи показаний при отсутствии предусмотренных законом оснований. Он демонстративно не желал выполнять обязанность давать правдивые показания, с целью помочь виновным уйти от ответственности.

Между тем, в соответствии с действующим законодательством свидетель и потерпевший обязаны давать показания, сообщать всё известное им по делу и отвечать на поставленные вопросы. Закон предоставляет право не свидетельствовать только против самого себя, своего супруга или своих близких родственников. В остальных случаях отказ от дачи показаний таких лиц влечет уголовную ответственность.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, признал Антона Галашанова виновным в совершении указанного преступления, приговорив его к штрафу в размере 3 тыс. рублей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре.

