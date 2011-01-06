Военные станут дружнее

БЛАГОВЕЩЕНСК. 6 января. ВОСТОК-МЕДИА – Фестиваль народов России под названием «Здесь мы живем» совместно с администрацией Октябрьско-го района Амурской прошел в одной из мотострелковых бригад Амурского общевойскового объединения. Сегодня здесь проходят службу воины более сорока национальностей.

Сценарий мероприятия был разработан заместителем командира со-единения по воспитательной работе Сергеем Федоровым и заведующей солдатским клубом Ольгой Капшук, совместно со специалистами админист-рации Октябрьского района.

В день проведения фестиваля в зале солдатского клуба собралось бо-лее 600 человек. По условиям конкурса военнослужащие и специалисты рай-онного дома культуры подготовили концертные номера, посвященные на-циональностям, населяющим Россию.

Победителями фестиваля в различных номинациях стали восемь ря-довых срочной службы разных национальностей. Среди них русский, татары, тувинцы, буряты, якут и представители народов Северного Кавказа. Им были вручены грамоты и сладкие призы, - сообщает Игорь пресс-секретарь ко-мандующего войсками Восточного военного округа, подполковник Мугинов.