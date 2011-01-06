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Posted 6 января 2011, 04:30

Published 6 января 2011, 04:30

Modified 17 сентября 2022, 11:35

Updated 17 сентября 2022, 11:35

Военные станут дружнее

6 января 2011, 04:30
В воинских частях Восточного военного округа укрепляют дружбу на-родов России

БЛАГОВЕЩЕНСК. 6 января. ВОСТОК-МЕДИА – Фестиваль народов России под названием «Здесь мы живем» совместно с администрацией Октябрьско-го района Амурской прошел в одной из мотострелковых бригад Амурского общевойскового объединения. Сегодня здесь проходят службу воины более сорока национальностей.
Сценарий мероприятия был разработан заместителем командира со-единения по воспитательной работе Сергеем Федоровым и заведующей солдатским клубом Ольгой Капшук, совместно со специалистами админист-рации Октябрьского района.
В день проведения фестиваля в зале солдатского клуба собралось бо-лее 600 человек. По условиям конкурса военнослужащие и специалисты рай-онного дома культуры подготовили концертные номера, посвященные на-циональностям, населяющим Россию.
Победителями фестиваля в различных номинациях стали восемь ря-довых срочной службы разных национальностей. Среди них русский, татары, тувинцы, буряты, якут и представители народов Северного Кавказа. Им были вручены грамоты и сладкие призы, - сообщает Игорь пресс-секретарь ко-мандующего войсками Восточного военного округа, подполковник Мугинов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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