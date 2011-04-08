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Posted 8 апреля 2011, 00:38

Published 8 апреля 2011, 00:38

Modified 17 сентября 2022, 11:17

Updated 17 сентября 2022, 11:17

Во время нового землетрясения в Японии есть погибшие и раненые

8 апреля 2011, 00:38
Сюжет
Происшествие
В стране серьёзные разрушения

ВЛАДИВОСТОК. 8 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — Во время нового мощного землетрясения в Японии погибли два человека, сообщает агентство «Киодо».

Пострадали, по данным японских СМИ не менее 90 человек. ИТАР-ТАСС со ссылкой на национальное полицейское управление Японии сообщает о 132 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло около 23.30 по местному времени в океане близ побережья префектуры Мияги.

Из префектур Мияги, Фукусима и Иватэ поступают сведения о разрушениях и многочисленных пожарах, возникших из-за повреждения бытовых систем газоснабжения. Также сообщается о перебоях в подаче электроэнергии.
Киодо

#Денис Объедкин#Новости#АТР#Происшествие
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