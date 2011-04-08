Во время нового землетрясения в Японии есть погибшие и раненые

Posted 8 апреля 2011, 00:38
Published 8 апреля 2011, 00:38
Modified 17 сентября 2022, 11:17
Updated 17 сентября 2022, 11:17
ВЛАДИВОСТОК. 8 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — Во время нового мощного землетрясения в Японии погибли два человека, сообщает агентство «Киодо».
Пострадали, по данным японских СМИ не менее 90 человек. ИТАР-ТАСС со ссылкой на национальное полицейское управление Японии сообщает о 132 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло около 23.30 по местному времени в океане близ побережья префектуры Мияги.
Из префектур Мияги, Фукусима и Иватэ поступают сведения о разрушениях и многочисленных пожарах, возникших из-за повреждения бытовых систем газоснабжения. Также сообщается о перебоях в подаче электроэнергии.
Киодо