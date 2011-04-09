Приятный вечер не всегда заканчивается романтическим аккордом

ВЛАДИВОСТОК. 9 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - 30-летняя жительница Дальнегорска из-за своей доверчивости лишилась имущества.

Несколько дней назад дама пригласила в гости своего приятеля, с которым провела вечер за распитием спиртных напитков. А вчера женщина вернулась домой с работы и обнаружила пропажу микроволновой печи.

На место кражи прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они по горячим следам задержали предполагаемого вора. Похищенная микроволновка была обнаружена и изъята. К удивлению заявительницы, подозреваемым оказался тот самый знакомый, с которым она проводила время незадолго до кражи. Как выяснилось, во время тех посиделок 30-летний кавалер украл у хозяйки ключ от квартиры, а потом без труда проник в жилище и завладел предметом бытовой техники. Проверка также показала, что ранее злоумышленник уже четыре раза был судим за кражи и угоны. Сейчас ему вновь предстоит оказаться на скамье подсудимых. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе УВД по Приморскому краю.