Анонс дальневосточного приложения газеты "Труд-7" № 14 от 14 апреля

В 1943 году на фронтах Великой Отечественной войны произошёл коренной перелом, но до победы над врагом было ещё далеко, Родина оставалась в опасности, передовая, как никогда нуждалась в пополнении рядов подготовленными защитниками. Сергею Клопову в 1943-м исполнилось 17 лет, он окончил среднюю школу и получил призывную повестку. Судьбе суждено было занести его на море, он стал моряком-химиком Северного флота. О том, как складывался боевой путь краснофлотца и как офицер служил Отечеству все послевоенные годы, в материале «Авторитет Сергея Клопова непререкаем во всей Химслужбе ТОФ».