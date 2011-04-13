Анонс дальневосточного приложения газеты "Труд-7" № 14 от 14 апреля

Posted 13 апреля 2011, 06:22
Published 13 апреля 2011, 06:22
Modified 17 сентября 2022, 11:16
Updated 17 сентября 2022, 11:16
ВЛАДИВОСТОК. 14 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Европейско-Российская Бизнес-Ассоциация, Energy Tours при Министерстве энергетики и климата Дании и конфедерация Датских промышленников пригласили Некоммерческое партнёрство «Сахалинское СамоРегулируемое Объединение Строителей» (НП СРО «Сахалинстрой») принять участие в деловой поездке в Данию с целью изучения инновационных достижений, обмена опытом и установления двусторонних деловых связей. Подробности, в публикации «Сахалинстрой» пригласили на DANISH INDUSTRY».
Вице-губернатор Приморского края Улейский призвал пограничников не мешать экспортировать живого краба за границу. О том, как отнеслись к такому предложению воины в зелёных фуражках, в материале «Закрыть глаза на беззаконие?»
Благодаря общественным кампаниям Дмитрия Лисицына и "Экологической вахты Сахалина", которую он возглавляет, нефтегазовые компании прекратили сброс отходов в Охотское море, а компания "Шелл" отказалась от планов прокладки трубопроводов через районы нагула редких серых китов. «Экологическая вахта Сахалина» добилась создания заказника "Восточный" для сохранения последнего крупного массива девственного сахалинского леса и полностью искоренила там браконьерство с помощью регулярного патрулирования. Экологи блокировали планы по строительству ядерного могильника на Курильском острове Симушир. Об этих и других действиях защитников природы и как отмечена благородная деятельность их руководителя Дмитрия Лисицына, в публикации «Сахалинец Дмитрий Лисицын получит Экологическую премию Фонда Голдмана».
На пресс-конференции Общественно-политического Объединения (ОПО) «ДОВЕРИЕ», о которой «Труд» на Дальнем Востоке» уже рассказал 7 апреля, лидеры новой оппозиционной коалиции Приморья среди прочего говорили и о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и потребительской корзине, методике расчёта этих величин.
Что показали эти расчёты, в статье «ОПО «ДОВЕРИЕ»: потребительская корзина жителей Приморья существенно занижена или Что такое минимальный размер оплаты труда?».
В 1943 году на фронтах Великой Отечественной войны произошёл коренной перелом, но до победы над врагом было ещё далеко, Родина оставалась в опасности, передовая, как никогда нуждалась в пополнении рядов подготовленными защитниками. Сергею Клопову в 1943-м исполнилось 17 лет, он окончил среднюю школу и получил призывную повестку. Судьбе суждено было занести его на море, он стал моряком-химиком Северного флота. О том, как складывался боевой путь краснофлотца и как офицер служил Отечеству все послевоенные годы, в материале «Авторитет Сергея Клопова непререкаем во всей Химслужбе ТОФ».
Родители малышей на Дальнем Востоке стали с особым вниманием относиться к детским товарам, произведённым в Японии. Чем вызвана эта тревога, и какой продукцией торгуют в магазинах Владивостока, в публикации «О «радиоактивности» детских товаров из Японии».
Подробнее с этими и другими материалами можно познакомиться на сайте «ДВ – РОСС» www.trud-ost.ru
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