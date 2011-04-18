ВЛАДИВОСТОК. 18 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — 40 лет назад в Приморье началось строительство Восточного Порта. Решение принимали Совет министров СССР и ЦК КПСС. Это была всенародная ударная стройка. Все работы были выполнены в кратчайшие сроки. Стройку курировал 1 секретарь крайкома партии Виктор Ломакин (На фото он перерезает ленточку на открытии 11-го причала Лесного комплекса).

На сегодняшний день ОАО "Восточный Порт" — крупнейший порт на Дальнем Востоке России, со специализацией по перевалке каменного угля, контейнеров, лесо и пиломатериалов, удобрений и множества другого с использованием современного оборудования.

Среди особенностей порта круглогодичная навигация и природные глубины, достигающие на фарватере 22 метров, позволяют принимать суда дедвейтом до 150 тысяч тонн.

Отсутствие рекреационной зоны в непосредственной близости от порта дает ему возможность постоянно развиваться, большие складские площади позволяют размещать крупные партии грузов. Высокопроизводительное перегрузочное оборудование, единая компьютерная сеть управления транспортным узлом и высокая пропускная способность припортовой железнодорожной станции - отличительные черты Восточного порта.

Восточный порт начинает свою биографию с 27 декабря 1973 года - с момента погрузки первого теплохода. Именно с этого времени он становится визитной карточкой портового комплекса Дальнего Востока, а со временем и России. В августе 1992 года Восточный порт первым в системе ММФ был преобразован в открытое акционерное общество "Восточный Порт".

Павел Марков