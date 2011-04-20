Ликвидаторы с "Фукусимы" смертельно устали

Posted 20 апреля 2011, 05:10
Published 20 апреля 2011, 05:10
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
ВЛАДИВОСТОК. 20 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Работники компании-оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" рискуют умереть от переутомления, утверждают японский медики. Условия работы ликвидаторов аварии таковы, что, в лучшем случае, им грозит тяжелая депрессия.
После обследования 90 работников компании-оператора станции Tokyo Electric Power Co (ТЕРСО), профессор медицинского университета Эхиме Такеши Танигава пришел к выводу, что люди выполняют свои задачи на АЭС в экстремально тяжелых условиях, информирует Japan Today. В результате у многих ликвидаторов хроническое недосыпание перешло в фазу серьезного расстройства сна.
"Если так пойдет дальше, то у них будут возникать депрессии, не исключены даже смерти от переутомления", - отметил Танигава.
График работы ликвидаторов аварии можно было бы назвать щадящим - четыре через два. Однако в течение этих четырех дней работник не может даже принять ванну. Это является немаловажным обстоятельством, если учесть неизбежную потливость, возникающую из-за работы в костюме, непроницаемом для радиации и других воздействий внешней среды. А один из опрошенных медиком работников станции, как выяснилось, в течение какого-то времени был вынужден работать практически круглосуточно.
В завершении каждого рабочего дня ликвидаторы вынуждены проходить утомительные процедуры дезактивации в специальном центре, расположенном в 10 км к югу от аварийной станции. Cпят они фактически вповалку - на полу спортивного зала, в спальных мешках с одеялами. Кроме прочего, работникам приходится мириться с плохим питанием. Трехразовая кормежка состоит, в основном, из консервов и сублимированных продуктов.
Помимо тяжелого физического труда на работниках ТЕРСО лежит груз вины за аварию, которая подвела их страну к рубежу ядерной катастрофы, а также бремя моральной ответственности за скорейшую ликвидацию угрозы. Не лишним будет вспомнить, что большинство сотрудников станции потеряли родных и близких в результате катаклизма, обрушившегося на Японию в прошлом месяце. После землетрясения и цунами 11 марта многие работники АЭС остались без крова и лишились всего имущества.
"Более 80% работников ранее жили в пределах 20-километровой зоны вокруг АЭС, откуда население было эвакуировано из-за высокого уровня радиации, - отметил профессор. - Сейчас на выходные они вынуждены приезжать в эвакуационные пункты, где ютятся их семьи". Обитатели эвакуационных убежищ к ликвидаторам аварии относятся неприветливо. Некоторые из работников ТЕРСО подвергаются незаслуженным оскорблениям и обвинениям в том, что из-за них страдают люди, оказавшиеся в зараженной зоне.
"Не имея возможности нормально отдохнуть ни на станции, ни в эвакуационных пунктах, они погружаются в состояние хронического стресса, который может привести к ошибкам на работе и к развитию серьезных заболеваний в будущем", - подчеркнул Танигава. Для решения этих проблем он предлагает ввести особый режим медицинского надзора и психологических консультаций для сотрудников АЭС, с учетом специфики их рабочих обязанностей.
Отметим, что профессор Такеши Танигава - далеко не сторонний наблюдатель. С 1991 г. он сотрудничает c обеими атомными электростанциями, расположенными в префектуре Фукусима, в качестве внештатного специалиста по вопросам социального климата.
Между тем эксперты предъявляют претензии не только к условиям работы на аварийной АЭС, но и в принципе к организации труда компанией ТЕРСО. По мнению наблюдателей, система обеспечения ядерной безопасности на японских атомных станциях крайне неэффективна и является одной из косвенных причин проблем, возникших на "Фукусиме-1".
Напомним, авария на "Фукусиме-1" была вызвана произошедшим 11 марта сильнейшим в истории Японии землятрясением магнитудой 9. В результате на расположенную на побережье АЭС обрушилось цунами высотой около 15 метров. Вода затопила подвалы станции, оставив без электроснабжения системы охлаждения. В первые дни после аварии основные усилия персонала TEPCO были потрачены на недопущение перегрева реакторов и хранилищ топлива. Хотя сброс морской воды на станцию помог справиться с этой задачей, вскоре возникли новые долгосрочные проблемы: в системах охлаждения реакторов активизировалась коррозия, приведшая к появлению радиоактивных утечек.
Сейчас для охлаждения через энергоблоки ежедневно пропускают около 170 т воды, неустановленная часть которой вытекает наружу, унося с собой продукты ядерной реакции - радионуклиды йода и цезия. На устранение этих утечек ТЕРСО намеревается потратить ближайшие три месяца.
В то же время, остается непонятным, как ликвидаторы аварии будут заниматься своей работой, если уже сейчас ядерщики предпочитают отправлять в область аварийных реакторов не людей, а роботов. Так, несколько дней назад радиоуправляемые гусеничные роботы занимались замерами радиации в первом и третьем энергоблоках. Радиационный фон в первом реакторе составил от 10 до 49 миллизивертов в час, на третьем 28 - 57 миллизивертов в час.
Утро.ру