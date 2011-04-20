Ликвидаторы с "Фукусимы" смертельно устали

График работы ликвидаторов аварии можно было бы назвать щадящим - четыре через два. Однако в течение этих четырех дней работник не может даже принять ванну. Это является немаловажным обстоятельством, если учесть неизбежную потливость, возникающую из-за работы в костюме, непроницаемом для радиации и других воздействий внешней среды. А один из опрошенных медиком работников станции, как выяснилось, в течение какого-то времени был вынужден работать практически круглосуточно.