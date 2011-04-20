В "ДРСК" применяются новые технологии

Posted 20 апреля 2011, 03:32
Published 20 апреля 2011, 03:32
Modified 17 сентября 2022, 11:14
Updated 17 сентября 2022, 11:14
В производственную и инвестиционную программы «Дальневосточной распределительной сетевой компании» вошли преимущественно научно-технические и энергосберегающие технологии. 330 миллионов рублей «ДРСК» планирует потратить на реализацию АИИС КУЭ (автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии). Таким образом, в этом году миллиард рублей компания направит на инновации и НИОКР распределительного комплекса Дальнего Востока.
Современные разработки применяются в «ДРСК» уже не первый год. В прошлом году апробированы микропроцессорные устройства при регистрации аварийного режима для определения места повреждения на электролинии, что позволяет в сжатые сроки определить место обрыва провода и организовать ремонтные работы. Повсеместно внедряются цифровые автоматические диспетчерские станции, новые программно- технические комплексы Центра управления сетями.
- Мы активно внедряем новые технологии вопреки расхожему мнению о тотальной инновационной пассивности крупного бизнеса, - отметил Александр Михалев, заместитель генерального директора «ДРСК» по техническим вопросам . - Перед компанией стоит серьезная задача повышения надежности и эффективности работы распределительного комплекса дальнего Востока и снижения эксплуатационных затрат.
Пресс-служба ОАО «ДРСК»