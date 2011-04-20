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Posted 20 апреля 2011, 03:32

Published 20 апреля 2011, 03:32

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

В "ДРСК" применяются новые технологии

20 апреля 2011, 03:32
Все новшества направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.
ВЛАДИВОСТОК. 20 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Инновационная деятельность определена одним из приоритетных направлений у ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на период 2011—2014 годов.

В производственную и инвестиционную программы «Дальневосточной распределительной сетевой компании» вошли преимущественно научно-технические и энергосберегающие технологии. 330 миллионов рублей «ДРСК» планирует потратить на реализацию АИИС КУЭ (автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии). Таким образом, в этом году миллиард рублей компания направит на инновации и НИОКР распределительного комплекса Дальнего Востока.

Современные разработки применяются в «ДРСК» уже не первый год. В прошлом году апробированы микропроцессорные устройства при регистрации аварийного режима для определения места повреждения на электролинии, что позволяет в сжатые сроки определить место обрыва провода и организовать ремонтные работы. Повсеместно внедряются цифровые автоматические диспетчерские станции, новые программно- технические комплексы Центра управления сетями.

- Мы активно внедряем новые технологии вопреки расхожему мнению о тотальной инновационной пассивности крупного бизнеса, - отметил Александр Михалев, заместитель генерального директора «ДРСК» по техническим вопросам . - Перед компанией стоит серьезная задача повышения надежности и эффективности работы распределительного комплекса дальнего Востока и снижения эксплуатационных затрат.

Пресс-служба ОАО «ДРСК»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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