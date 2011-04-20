В "ДРСК" применяются новые технологии

Современные разработки применяются в «ДРСК» уже не первый год. В прошлом году апробированы микропроцессорные устройства при регистрации аварийного режима для определения места повреждения на электролинии, что позволяет в сжатые сроки определить место обрыва провода и организовать ремонтные работы. Повсеместно внедряются цифровые автоматические диспетчерские станции, новые программно- технические комплексы Центра управления сетями.