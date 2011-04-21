Строители нефте- и газопроводов обрывают электроснабжение населенных пунктов

ХАБАРОВСК. 21 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - «Хабаровские электрические сети» в очередной раз призывают руководителей строительных компаний, занятых на объектах нефте- и газопровода, принять меры к подрядным организациям. Безответственность строителей, пренебрегающих правилами безопасности в охранных зонах линий электропередачи, ведет к перебоям энергоснабжения потребителей края.

За три недели специалисты «Хабаровских электрических сетей» 5 раз выезжали на ликвидацию повреждений, связанных с несанкционированной работой строительных организаций в охранных зонах линий электропередачи филиала.

Так, 27 марта при монтаже грозотроса «БайкалСвязьЭнергоСтрой» допустил повреждение линии 10 кВ от подстанции «Капитоновка».

5 апреля работники строительной компании магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» сбили две анкерные и две промежуточные опоры и порвали три пролета провода воздушной линии 0,4 кВ. В результате происшествия без электроэнергии остался жилой массив села Павленково.

15 апреля работниками ЗАО «Аргус Пайплайн Сервис» дважды было допущено повреждение линий автотракторной техникой. Утром при проведении земляных работ была повреждена воздушная линия 10 кВ от подстанции «Смирновка», в результате чего без электроэнергии остались села Смирновка, Галкино, Свечино и Константиновка. Вечером того же дня строители оборвали линию 10 кВ от подстанции «Благодатное» и обесточили еще два населенных пункта края.

16 апреля строительной организацией «Дальстройсервис» был оборван провод воздушной линии 110 кВ «ПримГРЭС - Бикин». В результате несанкционированных работ по захоронению лесопорубочных остатков в охранной зоне было обесточено 5 подстанций, питающих около 30 населенных пунктов с населением более 52 тысяч человек. Без энергоснабжения остались 20 школ, 17 котельных, 14 детских садов, 3 заставы, 3 детских дома, больница, водозабор, интернат для престарелых, очистные сооружения и таможня в городе Бикине.

Ущерб, принесенный филиалу вследствие повреждения линий, только по этим случаям оценивается в сумму более 300 тысяч рублей.

«Меры, принимаемые строительными организациями, оказываются недостаточными, чтобы исключить обрывы ЛЭП, – говорит директор филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Андрей Кузнецов. – В результате работы строителей газо- нефтепроводов без электроэнергии остаются тысячи жителей населенных пунктов Амурской области, Приморья, Хабаровского края, социально важные объекты; кроме того, обрывы линии угрожают безопасности жизни людей. Вопрос о необходимости обязательного согласования работ будет подниматься на межведомственном совещании при Полпреде Президента РФ в ДФО, которое пройдет 19 мая в Хабаровске. «ДРСК» выходит на это совещание с рядом предложений по ужесточению контроля работы в охранных зонах ЛЭП».