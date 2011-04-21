В единственном на Дальнем Востоке хоккейном клубе закончилась кадровая чехарда? (видео)

ХАБАРОВСК. 21 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня стало известно, что в единственном на Дальнем Востоке хоккейном клубе КХЛ завершилась кадровая чехарда.

Как говорится в сообщении на официальном сайте клуба, главным тренером ХК «Амур» в новом сезоне станет 54-летний финский специалист Ханну Йортикка (Hannu Jortikka). В ближайшее время иностранный наставник прибудет в Хабаровск для ознакомления с делами команды.

Как напоминает Lenta.ru, "Амур" начинал прошлый сезон под руководством Александра Блинова. Но уже в сентябре Блинов был уволен, а его пост занял Сергей Светлов. Однако в конце декабря Светлов был отправлен в отставку, а обязанности главного тренера снова стал исполнять Блинов. Тем не менее, в турнирной таблице команде никак не удавалось выбраться из подвала.

Новые надежды для хабаровского хоккея менеджеры «Амура», похоже, связывают с именем заграничного тренера.

Ханну Йортикка провел большую часть своей карьеры в финском клубе ТПС. Был частью чемпионской команды образца сезона 1976 г. В 1983 году завершил карьеру игрока из-за травмы.

Ханну Йортикка был главным тренером молодежной сборной Финляндии в 1987 году и выиграл «золото» на Молодежном первенстве мира, которое ознаменовалось «Побоищем в Пьештянах» (массовая драка между командами СССР и Канады).

После этого стал помощником главного тренера олимпийской команды страны, которая завоевала первые медали на мужском уровне, став второй на Олимпийских Играх-1988 в канадском Калгари.

Ханну Йортикка более всего известен успешной работой в клубных командах. В 1988 году стал главным тренером финского ТПС и становился Чемпионом Финляндии три раза подряд (1988-89, 89-90, 90-91). Затем работал в должности главного тренера в командах ХПК (Финляндия), «Берн» (Швейцария), «Мальмё» (Швеция).

В 1998-м году, вновь став главным тренером ТПС, привел команду к еще одному «хет-трику»: выиграл Чемпионат Финляндии три раза подряд (1999, 2000 и 2001 годы).

В 2003-м году стал главным тренером финского «Йокерита» и занимал эту должность в течение двух сезонов. В 2005-м Ханну Йортикке удалось довести команду до финала и завоевать серебряные медали Чемпионата Финляндии.

В сезоне 2009-2010 гг. работал в должности главного тренера молодежной сборной Финляндии.

Последние два сезона являлся главным тренером финского «Йокерита».

Неоднократно Ханну был признан лучшим клубным тренером Финляндии, становился серебряным призером Олимпийских Игр в 1988 году. В 2006 году Ханну Йортикка введён в Зал Славы финского хоккея.

Судя по многочисленным роликам, размещенным в финском сегменте видеохостинга Youtube, Ханну отличается нехарактерной для скандинавов горячностью (в одном из эпизодов тренер с негодованием поливает водой из бутылки своих подопечных), как истинный финн любит сауну, и, кажется, открыт для прессы (по крайней мере, в телевизионной рекламе снимается охотно).

