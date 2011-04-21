В Еврейской автономии будут судить насильника

БИРОБИДЖАН. 21 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Житель Биробиджанского района обвиняется в совершении изнасилований. Об этом сообщили сегодня в следственном управлении СКП РФ по ЕАО.

Обвиняемый – 1992 года рождения. По данным следствия, 14 ноября 2010 года он встретил на автобусной остановке пожилую женщину. Злоумышленник завел селянку на безлюдную территорию гаражных боксов. Там, угрожая убийством, он изнасиловал свою жертву.

Второе изнасилование обвиняемый совершил 16 декабря прошлого года. В ночное время, на автобусной остановке он встретил 10-летнего ребенка и отвел его к заброшенному тиру, расположенному на территории Центрального парка культуры и отдыха. Угрожая убийством, злоумышленник изнасиловал мальчика.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.