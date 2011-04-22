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Posted 22 апреля 2011, 04:15

Published 22 апреля 2011, 04:15

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

Радиация в Приморье: новые данные

22 апреля 2011, 04:15
От допустимого значения естественный фон отличается в 2 раза

ВЛАДИВОСТОК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - На территории Приморского края организован постоянный мониторинг за состоянием радиационного фона.
По информации Приморского УГМС на 15.00 (по местному времени) 22 апреля 2011 года радиационный фон на территории Приморского края составляет 14 мкр/час, что не превышает допустимых значений естественного фона. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. Радиационная опасность не прогнозируется.

Допустимые значения в пределах до 30 мкр/час.

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#Денис Объедкин#Новости#Общество
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