Радиация в Приморье: новые данные

ВЛАДИВОСТОК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - На территории Приморского края организован постоянный мониторинг за состоянием радиационного фона.

По информации Приморского УГМС на 15.00 (по местному времени) 22 апреля 2011 года радиационный фон на территории Приморского края составляет 14 мкр/час, что не превышает допустимых значений естественного фона. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. Радиационная опасность не прогнозируется.