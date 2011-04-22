В Комсомольске открылся слет молодёжи машиностроительных предприятий Хабаровского края

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени Гагарина открылся второй слет молодёжи машиностроительных предприятий Хабаровского края. Мероприятие организовано Хабаровским региональным отделением Союза машиностроителей России и приурочено к 50-летию первого полёта человека в космос, передает РИА «Восток-Медиа».

В слёте молодёжи принимают участие 72 человека. Среди них представители машиностроительных предприятий из Хабаровска, Амурска и Комсомольска-на-Амуре: ОАО «КнААПО», КнАФ ЗАО «ГСС», ОАО «Банк «ВТБ», ОАО «Амурметалл», ФКП «Амурский патронный завод», ОАО «Амурский судостроительный завод», Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования, ОАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения», а также Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ) и компания РТВ-групп. Кроме того, в слёте участвуют представители Приморского и Московского регионального отделения Союза машиностроителей России. Это молодые сотрудники ОАО «АКК «Прогресс», ФГУП «ГНПП «Базальт» и ФГУП «ММПП «Салют».

На торжественном открытии слёта его участников приветствовал генеральный директор ОАО «КнААПО», председатель Хабаровского регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Пекарш. Он отметил важную роль машиностроительной отрасли в экономике и безопасности нашей страны и подчеркнул, что будущее машиностроения и его развитие сегодня зависит от молодого поколения. Поздравив участников мероприятия с открытием слёта, он пожелал им дальнейших успехов и плодотворной работы. Также перед молодыми машиностроителями выступили координатор регионального совета по работе с молодёжью Хабаровского регионального отделения Союза машиностроителей России А. Мельников и координатор молодежных проектов Союза машиностроителей России А. Квашнин.

После торжественного открытия слёта его участники посетили цехи механообрабатывающего, штампо-заготовительного, агрегатно-сборочного производства составных частей самолета «Сухой Суперджет-100» на КнААПО, а также Комсомольский филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого».

Во второй половине дня молодые машиностроители отправились в дом отдыха «Шарголь», где пробудут до воскресенья. Здесь их ожидают различные тренинги, круглые столы с участием руководителей машиностроительных предприятий, творческие и интеллектуальные конкурсы и спортивное состязание «Веревочный курс». Также для участников будет организована обучающая программа на тему «Карьера. Технологии достижения целей».

Торжественное закрытие слёта молодёжи и награждение его самых активных участников состоится 24 апреля.