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Posted 22 апреля 2011, 03:59

Published 22 апреля 2011, 03:59

Modified 17 сентября 2022, 11:14

Updated 17 сентября 2022, 11:14

Во Владивостоке открылась XV юбилейная международная выставка "Дальтур-2011" (фоторепортаж)

22 апреля 2011, 03:59
Организатором выступил департамент международного сотрудничества и туризма Приморского края

ВЛАДИВОСТОК. 22 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - XV юбилейная международная выставка «Дальтур-2011» открылась во Владивостоке.
В мероприятиях выставки принимает участие более 50 компаний, в числе которых ведущие туроператоры и турагентства Дальневосточного федерального округа и стран АТР – Китая, Республики Кореи, Социалистической Республики Вьетнам, Королевства Таиланд, Малайзии и других.
В торжественной церемонии открытия принял участие вице-губернатор Приморья Игорь Улейский. Обращаясь к участникам и гостям выставки с приветственным словом, он отметил масштабность и значимость мероприятия. «За 15 лет «Дальтур» закрепил за собой положение крупнейшего форума на территории Приморья в сфере путешествий и туризма. С каждым годом выставка расширяет географию участников и становится все более популярной среди представителей туристского бизнеса зарубежных и российских стран и туроператоров края», – подчеркнул вице-губернатор.
В адрес выставки поступил ряд приветственных адресов, среди которых – обращения министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталия Мутко, главного федерального инспектора по Приморскому краю Владимира Нечипорюка.
Участников выставки ожидает насыщенная деловая и культурная программа. Так, все желающие смогут познакомиться с презентациями туроператоров, турагентств, государственных органов управления туризмом, туристских ассоциации, объединений, союзов, авиакомпаний, банков, музеев, учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере туризма, организаторов образования за рубежом. В числе мероприятий также - выступления ансамблей и творческих коллективов, концерты народного хора, лотереи от Дальневосточного филиала Российской гостиничной ассоциации, ЧУДПО «Школа гостеприимства», НП ТОМИ «Окно в Евразию». Также приморцы смогут принять участие в розыгрыше авиабилета от компании S7 airlines. В течение всего дня будет работать Work-кастинг – ярмарка вакансий рабочих мест на предприятиях туриндустрии Приморского края.
Во второй день выставки состоится чемпионат по мини-футболу «Кубок гостеприимства 2011», а также пройдут награждения победителей конкурсов инвестиционных проектов «ПРИМОРЬЕ – ТУРИНВЕСТ», профессионального мастерства экскурсоводов «Экскурсия. Туризм. Владивосток», профессионального мастерства «Гид – переводчик», конкурса «Лучший экспонент выставки».
По словам вице-губернатора края Игоря Улейского, выставка будет способствовать дальнейшему успешному развитию всех видов туризма в Приморском крае, становлению современного конкурентоспособного туристского рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-служба администрации Приморского края

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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