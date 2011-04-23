Инвалид из Владивостока вышел на самый сложный участок путешествия до Москвы (видео)

ХАБАРОВСК. 23 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня начался второй и самый сложный этап путешествия инвалида-спинальника Александра Кашина из Владивостока в Москву. В момент написания этого сообщения путешественник на своем электроскутере выдвигался по знаменитому мосту через Амур в западном направлении.

Для тех, кто часто ездит по дороге Владивосток – Москва - эта картина уже не удивляет (см. видео после сообщения). По обочине медленно едет человек в инвалидной коляске. 16 апреля Александр Кашин – инвалид 1 группы, с парализованными после перелома позвоночника ногами, выехал из Владивостока в Москву. На то, чтобы преодолеть первые 800 километров ему понадобилось 6 дней.

Своим путешествием Александр надеется привлечь внимание к проблемам создания безбарьерной среды для инвалидов. Версии, озвученные некоторыми СМИ, что его турне – своего рода акция протеста против позиции властей США, которые фактически укрыли от правосудия своего консула во Владивостоке, из-за которого Кашин и стал инвалидом, Александр отвергает. В путешествие отправился налегке, с собой немного личных вещей и деньги. Средство передвижения – переделанный электроскутер американского производства. Из усовершенствований – дополнительные аккумуляторы. Подзаряжает он их и во время ночлега и по дороге – запас хода при средней скорости 5 километров в час - 30 километров, если не в горку. Несмотря на хлипкий внешний вид скутера Александр уверен – до Москвы доедет.

Основной проблемой для Александра за первую неделю пути стала не техника, а то, к чему он и хочет привлечь внимание своим путешествием – качество инфраструктуры для инвалидов.

Например, подъехать вплотную к окошку придорожного кафе не получается – приходится просить случайных людей о помощи.

Малейшая ямка для электроскутера – непреодолимое препятствие. Одна надежда на то, что кто-нибудь поможет. И это срабатывает - когда заканчивается заряд в батарее или дорожное полотно в ремонте, Александр голосует и дольше получаса попутной машины ждать не приходится.

Под Хабаровском Александра встречает группа байкеров из местного клуба. Выехали, чтобы безопасно проводить через город, но неожиданно понадобилась и помощь технического плана – отошел контакт аккумулятора. Поломка пустяковая, но в одиночку Александру не справиться.

Серьезных поломок пока не было – была досадная. Когда Александра пересаживали в одну из попутных машин, обломился ключ зажигания. Но и тут помощь не заставила себя долго ждать.

Определенного срока – когда удастся добраться до Москвы – Александр не назначал, как получится, так получится. Сегодня он проехал одну десятую пути, впереди еще 8468 километров. В Биробиджане, а далее в Белогорске путешественника из Владивостока встретят и разместят участники местных байк-клубов. Пока именно любители мотоспорта проявили к судьбе Александра Кашина максимальный интерес.